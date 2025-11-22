Sau khi trở lại tuyển Việt Nam và lập công ở trận thắng Lào 2-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, tiền đạo Xuân Son cũng sắp có màn tái xuất trong màu áo Thép Xanh Nam Định, tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Trước trận đấu, chân sút 28 tuổi rất háo hức, anh nói: "Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi trở lại cùng đội bóng. Tôi muốn ghi thật nhiều bàn thắng và giành nhiều chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất và cũng là điều tôi mong muốn".

Xuân Son quyết tâm ghi bàn trở lại trong màu áo Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Nam Định FC

Xuân Son khẳng định mình sẵn sàng thi đấu, và cùng đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn: "Tôi nỗ lực hết khả năng của mình giúp đội chiến thắng. Chúng tôi ý thức được đây là giai đoạn khó khăn, và đội bóng luôn hướng đến kết quả tốt nhất trong mọi trận đấu. Hy vọng người hâm mộ tới sân đông cổ vũ cho Thép Xanh Nam Định".

Trận Thép Xanh Nam Định vs Long An tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia cũng là ngày ra mắt của tân HLV trưởng Mauro Jeronimo. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể tung Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị.

Tự tin hướng tới chiến thắng, BTC sân Thiên Trường quyết định mở cửa miễn phí nhiều khán đài cho cả CĐV nhà và khách. Khán đài sân Thiên Trường được dự đoán sẽ kín chỗ trong ngày Xuân Son tái xuất sau gần 1 năm dưỡng thương.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Long An lăn bóng vào lúc 18h ngày 23/11.