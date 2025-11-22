U17 Hồng Kông (TQ) đã khởi động chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng đầy thuyết phục 2-0 trước U17 Ma Cao (TQ) tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Lo Chun Kit nhập cuộc hứng khởi, kiểm soát thế trận và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt bằng lối chơi tốc độ.

U17 Hồng Kông (TQ) thắng dễ U17 Ma Cao (TQ) - Ảnh: VFF

Bước ngoặt đến ở phút 19, khi Tunk Ki Lok Eden tận dụng tốt pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho U17 Hồng Kông. Bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ càng thêm tự tin, tiếp tục duy trì sức ép trong phần còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, U17 Ma Cao nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Hồng Kông thi đấu kín kẽ và không cho đối thủ nhiều khoảng trống.

Đến phút 59, Wong Sean xuất hiện đúng lúc trong một pha phản công nhanh, tung cú dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-0.

U17 Hồng Kông khởi đầu thuận lợi tại bảng C - Ảnh: VFF

Thắng lợi này giúp U17 Hồng Kông tạm thời vươn lên nhóm đầu bảng C, tạo lợi thế quan trọng trước các trận đấu gặp Malaysia, chủ nhà U17 Việt Nam, Quần đảo Bắc Mariana và Singapore trong cuộc đua giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.