Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Ninh Bình FC tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 mang đến 90 phút giàu cảm xúc cho khán giả Lạch Tray.

Dù phải tiếp đón đội bóng đang dẫn đầu V.League, Hải Phòng nhập cuộc đầy tự tin và chủ động phô diễn lối đá tấn công sở trường.

Gustavo đá thành công quả phạt đền ở cuối trận đưa Ninh Bình vào tứ kết - Ảnh: Ninh Bình FC

Trong hiệp một, đội chủ nhà liên tục áp đảo tuyến giữa khi Friday, Mạnh Dũng và Luiz Antonio kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Phút thứ 10, sức ép ấy được cụ thể hóa khi Nguyễn Hữu Nam dứt điểm cận thành mở tỷ số, đưa cầu trường Lạch Tray nổ tung trong niềm vui. Hải Phòng khép lại hiệp một vượt trội về mọi chỉ số, từ kiểm soát thế trận đến số lần dứt điểm trúng đích.

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ đổi chiều. Phút 69, từ pha đá phạt sát vòng cấm, Hoàng Đức tung cú sút xoáy hiểm hóc khiến bóng chạm hậu vệ Thái Bảo đổi hướng, gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình FC.

Niềm vui của Hoàng Đức và các đồng đội - Ảnh: Ninh Bình FC

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 89. Lê Phát thoát pressing, cướp bóng và chọc khe vừa tầm cho Gustavo băng xuống buộc Đình Triệu phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Dos Anjos lạnh lùng đánh bại thủ thành Hải Phòng, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Ninh Bình FC.

Ở trận đấu còn lại, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số, góp công vào thắng lợi 3-0 trước CLB TPHCM, giúp CA TPHCM giành vé vào tứ kết.