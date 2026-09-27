Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/9 - Division 2

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

27/9

14:00

Bảng A

Lào 0-4 Hong Kong (TQ)

27/9

17:00

Bảng B

Campuchia vs Myanmar

 

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