Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước đồng chủ nhà Canada.
Sau hiệp 1 lép vế và nhiều lần thoát thua nhờ thủ môn Bono, đại diện châu Phi bùng nổ trong hiệp 2.
Azzedine Ounahi mở tỷ số bằng cú dứt điểm từ pha phối hợp đá phạt với Achraf Hakimi, trước khi hoàn tất cú đúp từ đường kiến tạo của Brahim Diaz.
Soufiane Rahimi, người thay Saibari chấn thương đầu trận, ấn định chiến thắng ở những giây cuối.
Maroc kéo dài chuỗi bất bại lên 10 trận, còn Canada trở thành đồng chủ nhà đầu tiên bị loại, dù đã lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.
Bàn thắng: Ounahi 55', 82', Rahimi 90'+8.
Đội hình xuất phát:
Canada (4-4-2): Maxime Crepeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Niko Sigur, Ali Ahmed; Jonathan David, Oluwaseyi.
Maroc (4-3-3): Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ismael Saibari, El Khannouss.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Canada vs Maroc:
90'+10
Hết giờ! Canada 0-3 Maroc!
Không cần tung hết sức, cùng với lối đá thực dụng, Maroc ghi 3 bàn trong hiệp 2 và giành vé tứ kết.
90'+8
Bàn thắng! 3-0 cho Maroc (Soufiane Rahimi)! Trong tình huống phản công nhanh, Brahim Diaz di chuyển trung lộ rồi kiến tạo thuận lợi, để Rahimi lạnh lùng dứt điểm tung lưới Canada.
90'+7
Liên tục là những cú sút của các cầu thủ Canada, nhưng cuối cùng đưa bóng ra hết biên ngang.
90'
Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
90'
Jonathan Osorio tung cú vô lê trong vòng cấm không vượt qua hậu vệ Maroc.
85'
Xà ngang! Thêm pha phản công nhanh của Maroc, quả tạt từ cánh phải được Soufiane Rahimi đánh đầu đập xà ngang.
82'
Bàn thắng! 2-0 cho Maroc (Azzedine Ounahi)! Trong pha phản công rất nhanh, Brahim Diaz bứt vào vòng cấm, ngoặt bóng một nhịp rồi kiến tạo để Ounahi không bị kèm tung cú sút hoàn tất cú đúp.
79'
Nguy hiểm! Buchanan tung cú sút xa rất căng về góc thấp, thủ môn Bono xuất sắc bay người cản phá.
79'
Canada có 2 sự thay đổi để tăng cường tấn công.
78'
Cú sút phạt ở góc thuận lợi của Jonathan David đưa bóng đi vọt xà ngang.
76'
Amrabat phạm lỗi với cầu thủ Canada ngay sát vòng cấm.
75'
Pha treo bóng vào vòng cấm của các cầu thủ Canada không vượt qua được thủ môn Bono.
74'
Canada cố gắng đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ uống nước.
70'
Trận đấu được ghi nhận 68.777 khán giả.
68'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
67'
Hakimi có phần chủ quan để Bono băng lên phá bóng, Cyle Larin lao vào nguy hiểm với thủ môn Maroc phải nhận thẻ vàng.
63'
Canada điều chỉnh hàng công. Tanitoluwa Oluwaseyi nhường chỗ cho Cyle Larin.
63'
Maroc tăng cường sự chắc chắn. Chemsdine Talbi vào thay Bilal El Khannouss. Ayyoub Bouaddi nhường chỗ cho Sofyan Amrabat.
60'
Tajon Buchanan xâm nhập vòng cấm, nhưng đã có tình huống việt vị của cầu thủ Canada.
55'
Maroc lên bóng rất tốt, hậu vệ Canada lăn xả phá ra biên ngang. Sau bàn thắng, các cầu thủ châu Phi thi đấu tốt hơn.
50'
Bàn thắng! 1-0 cho Maroc (Azzedine Ounahi)! Trong tình huống tổ chức đá phạt, Hakimi thực hiện đường chuyền ngang từ cánh phải để Ounahi tung cú đá ở rìa vòng cấm về góc thấp đánh bại thủ môn Maxime Crepeau
49'
Luc De Fougerolles của Canada nhận thẻ vàng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Canada 0-0 Maroc!
Canada chơi tốt hơn và có một số cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, vẫn chưa có khác biệt về tỷ số. Maroc bất lợi khi phải điều chỉnh đội hình vì Saibari chấn thương rời sân rất sớm.
45'+6
Thêm chiếc thẻ vàng cho El Khannouss.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
45'
Ông Michael Oliver rút thẻ vàng cho Azzedine Ounahi. Trận đấu bị xé vụn bởi các pha phạm lỗi.
44'
Jonathan David nhận thẻ vàng sau khi ôm ngã Brahim Diaz ngăn pha tấn công nhanh.
40'
Hakimi và Laryea cùng nhận thẻ vàng từ trọng tài Michael Oliver.
39'
Hakimi đẩy ngã Richie Laryea từ phía sau, sau pha bóng tấn công thất bại. Cả hai lao vào gây hấn nhau.
32'
Bên ngoài sân, HLV Ouahbi không hài lòng với sự thể hiện của Maroc. Ông liên tục hò hét chỉ đạo.
29'
Cơ hội! Cầu thủ Canada chuyền hỏng ở trung lộ rất nguy hiểm, Rahimi ngay lập tức tung cú sút xa nhưng Crepeau đổ người bắt bóng chính xác.
24'
Hai đội nghỉ tiếp nước. Quãng thời gian nghỉ quan trọng khi Maroc có dấu hiệu dễ bị tổn thương.
23'
Eustaquio đá phạt đưa bóng đi quá sâu, rơi thẳng vào tay thủ môn Bono.
22'
Thay đổi bắt buộc của Maroc. Ismael Saibari không thển tiếp tục thi đấu Soufiane Rahimi vào sân.
Một tổn thất rất lớn cho "Sư tử Atlas".
21'
Ismael Saibari rất đau. Anh nằm xuống sân và cần được chăm sóc.
20'
Redouane Halhal của Maroc nhận thẻ vàng.
19'
Trong tình huống phạt góc, hậu vệ phải Alistair Johnston bật cao đánh đầu bật cầu thủ Maroc.
18'
Buchanan xâm nhập vòng cấm từ cánh phải, hậu vệ Maroc lao người phá bóng chính xác.
13'
Bóng trong chân Maroc nhiều hơn, khoảng 67% nhưng Canada tấn công tốt hơn cho đến thời điểm này của trận đấu.
10'
Không vào! Canada tăng tốc trung lộ, Tanitoluwa Oluwaseyi thực hiện pha kéo bóng qua người trong vòng cấm, anh thực hiện cú sút chìm chéo góc nhưng Bono xuất sắc cứu thua bằng chân.
6'
Canada có pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, Jonathan David thoát xuông không thể dứt điểm nhịp đầu. Pha xử lý góc hẹp sau đó của anh bị Bono băng ra cản phá.
5'
Eustaquio thực hiện quả phạt góc cong vào khung thành, Bono bình tĩnh đấm bóng ra xa khung thành.
3'
Maroc nhập cuộc chậm, không mấy vội vàng. Trong khi đó, Canada chịu khó áp sát.
1'
Trận đấu bắt đầu. Canada giao bóng.
Thống kê
Đội hình xuất phát của Canada có độ tuổi trung bình là 27, trẻ nhất trong một trận đấu của họ tại World Cup kể từ trận thua trước Hungary năm 1986.
23h42
Maroc mất đi “Hoàng đế” của mình.
Chadi Riad, người đóng vai trò quan trọng như thủ lĩnh hàng phòng ngự của Maroc, vắng mặt trong đội hình xuất phát sau khi dính chấn thương đầu gối ở trận đấu trước. Đây là một tổn thất đáng kể cho đội bóng của Ouahbi.
Đội hình xuất phát của Maroc
Đội hình xuất phát của Canada
Thông tin trận đấu
- Đây sẽ là lần đối đầu thứ 5 giữa Canada và Maroc trên mọi đấu trường. Canada chưa từng thắng trong 4 lần gặp trước (hòa 1, thua 3). Trong lịch sử, “Những chú Canucks” chỉ có thành tích đối đầu tệ hơn trước Scotland (6 trận không thắng) và Iceland (5 trận không thắng).
- Maroc đã thắng cả 2 lần chạm trán các đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF tại World Cup, gồm chiến thắng 4-2 trước Haiti ở vòng bảng World Cup 2026 và thắng Canada ở lượt trận cuối vòng bảng 2022 FIFA World Cup.
- Canada không thắng trong 7 trận đầu tiên thi đấu tại Houston, bang Texas (hòa 3, thua 4), nhưng sau đó giành hai chiến thắng trong 3 trận gần nhất tại đây (hòa 1). Chiến thắng mới nhất là trận thắng 2-0 trước El Salvador tại 2025 CONCACAF Gold Cup.
- Canada đánh bại Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16, trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của họ tại World Cup. Hai đội tuyển gần nhất thắng cả hai vòng knock-out đầu tiên trong lần đầu góp mặt ở giai đoạn này là Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002. Cả hai sau đó đều dừng bước ở bán kết.
- Không tính các trận chung kết và tranh hạng ba, Maroc đã vượt qua 6 trong 8 vòng đấu loại trực tiếp gần nhất tại các giải đấu lớn (World Cup/Cúp bóng đá châu Phi). “Những chú sư tử Atlas” đã 3 lần đi tiếp sau loạt sút luân lưu. Tại World Cup, Maroc đã phải đối mặt với 8 quả phạt đền trong các loạt luân lưu và chỉ để thủng lưới 2 lần.
- Canada kiểm soát bóng trung bình 61% ở vòng bảng World Cup 2026, nhưng chỉ còn 42% trong chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở vòng 1/16. Trong trận đó, Canada chỉ thực hiện pressing cường độ cao với 41,6% số pha triển khai bóng của đối thủ, tỷ lệ thấp nhất của họ tại giải năm nay.
- Maroc chỉ để đối phương tung ra trung bình 8,3 cú sút và có chỉ số xGA phải nhận trung bình 0,8 mỗi trận tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ giữ mức dưới 10 cú sút phải chịu và dưới 1,0 xGA/trận ở một kỳ World Cup.
- HLV Jesse Marsch của Canada có thể trở thành HLV người Mỹ đầu tiên vượt qua nhiều hơn một vòng knock-out tại World Cup, đồng thời là người Mỹ đầu tiên giành 3 chiến thắng ở giải đấu này.
- Stephen Eustaquio đã tạo ra 7 cơ hội từ các tình huống cố định tại World Cup 2026, trong khi không cầu thủ Canada nào khác tạo được quá một cơ hội theo cách này. Anh cũng dẫn đầu đội tuyển Canada về số đường chuyền chính xác (194), số đường chuyền vào vòng cấm đối phương (44), đồng thời ghi bàn thắng quyết định ở vòng 1/16.
- Achraf Hakimi đã tạo ít nhất 3 cơ hội trong 4/5 lần ra sân gần nhất tại World Cup. Trong thế kỷ 21, chỉ có Kieran Trippier (27 cơ hội) tạo nhiều cơ hội hơn hậu vệ phải của PSG (25 cơ hội) tại World Cup. Trước vòng 1/16, Ricardo Rodriguez đứng thứ ba với 20 cơ hội tạo ra.