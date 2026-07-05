- Đây sẽ là lần đối đầu thứ 5 giữa Canada và Maroc trên mọi đấu trường. Canada chưa từng thắng trong 4 lần gặp trước (hòa 1, thua 3). Trong lịch sử, “Những chú Canucks” chỉ có thành tích đối đầu tệ hơn trước Scotland (6 trận không thắng) và Iceland (5 trận không thắng).

- Maroc đã thắng cả 2 lần chạm trán các đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF tại World Cup, gồm chiến thắng 4-2 trước Haiti ở vòng bảng World Cup 2026 và thắng Canada ở lượt trận cuối vòng bảng 2022 FIFA World Cup.

- Canada không thắng trong 7 trận đầu tiên thi đấu tại Houston, bang Texas (hòa 3, thua 4), nhưng sau đó giành hai chiến thắng trong 3 trận gần nhất tại đây (hòa 1). Chiến thắng mới nhất là trận thắng 2-0 trước El Salvador tại 2025 CONCACAF Gold Cup.

- Canada đánh bại Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16, trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của họ tại World Cup. Hai đội tuyển gần nhất thắng cả hai vòng knock-out đầu tiên trong lần đầu góp mặt ở giai đoạn này là Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002. Cả hai sau đó đều dừng bước ở bán kết.

- Không tính các trận chung kết và tranh hạng ba, Maroc đã vượt qua 6 trong 8 vòng đấu loại trực tiếp gần nhất tại các giải đấu lớn (World Cup/Cúp bóng đá châu Phi). “Những chú sư tử Atlas” đã 3 lần đi tiếp sau loạt sút luân lưu. Tại World Cup, Maroc đã phải đối mặt với 8 quả phạt đền trong các loạt luân lưu và chỉ để thủng lưới 2 lần.

- Canada kiểm soát bóng trung bình 61% ở vòng bảng World Cup 2026, nhưng chỉ còn 42% trong chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở vòng 1/16. Trong trận đó, Canada chỉ thực hiện pressing cường độ cao với 41,6% số pha triển khai bóng của đối thủ, tỷ lệ thấp nhất của họ tại giải năm nay.

- Maroc chỉ để đối phương tung ra trung bình 8,3 cú sút và có chỉ số xGA phải nhận trung bình 0,8 mỗi trận tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ giữ mức dưới 10 cú sút phải chịu và dưới 1,0 xGA/trận ở một kỳ World Cup.

- HLV Jesse Marsch của Canada có thể trở thành HLV người Mỹ đầu tiên vượt qua nhiều hơn một vòng knock-out tại World Cup, đồng thời là người Mỹ đầu tiên giành 3 chiến thắng ở giải đấu này.

- Stephen Eustaquio đã tạo ra 7 cơ hội từ các tình huống cố định tại World Cup 2026, trong khi không cầu thủ Canada nào khác tạo được quá một cơ hội theo cách này. Anh cũng dẫn đầu đội tuyển Canada về số đường chuyền chính xác (194), số đường chuyền vào vòng cấm đối phương (44), đồng thời ghi bàn thắng quyết định ở vòng 1/16.

- Achraf Hakimi đã tạo ít nhất 3 cơ hội trong 4/5 lần ra sân gần nhất tại World Cup. Trong thế kỷ 21, chỉ có Kieran Trippier (27 cơ hội) tạo nhiều cơ hội hơn hậu vệ phải của PSG (25 cơ hội) tại World Cup. Trước vòng 1/16, Ricardo Rodriguez đứng thứ ba với 20 cơ hội tạo ra.