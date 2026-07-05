Video bàn thắng Pháp 1-0 Paraguay (nguồn: VTV):

Ghi bàn:

Pháp: Mbappe (70', pen)

Đội hình xuất phát

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Koné, Rabiot; Barcola (Désiré Doué 61'), Olise, Dembélé (R. Cherki 84'); Mbappé

Paraguay (5-3-2): Gill; Alonso, Alderete (J. Canale 58'), Gómez (Mauricio 71'), Velázquez, Cáceres; Galarza, Cubas, Gómez; Enciso (G. Caballero 61'), Almirón (G. Avalos 71')