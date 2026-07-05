Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bàn thắng Pháp 1-0 Paraguay (nguồn: VTV):
Ghi bàn:
Pháp: Mbappe (70', pen)
Đội hình xuất phát
Pháp (4-2-3-1): Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Koné, Rabiot; Barcola (Désiré Doué 61'), Olise, Dembélé (R. Cherki 84'); Mbappé
Paraguay (5-3-2): Gill; Alonso, Alderete (J. Canale 58'), Gómez (Mauricio 71'), Velázquez, Cáceres; Galarza, Cubas, Gómez; Enciso (G. Caballero 61'), Almirón (G. Avalos 71')
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng 1/8 World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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