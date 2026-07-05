Video Mbappe ghi bàn duy nhất giúp Pháp vào tứ kết (nguồn: VTV):
Pháp đã phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026, trước khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để tiến vào tứ kết. Dù được đánh giá cao hơn, Les Bleus không có trận đấu dễ dàng như kỳ vọng.
Ngay từ đầu trận, Pháp chủ động kiểm soát bóng và tạo ra nhiều sức ép lên phần sân đối thủ. Tuy nhiên, Paraguay cho thấy sự kỷ luật đáng nể trong phòng ngự khi bố trí đội hình thấp, bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành.
Bước ngoặt chỉ đến ở hiệp hai, khi Désiré Doué đột phá đem về quả phạt đền sau khi trọng tài check VAR. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe dứt điểm lạnh lùng, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Chiến thắng này giúp Pháp duy trì chuỗi phong độ ấn tượng tại World Cup 2026, gặp Maroc - đội đã thắng đồng chủ nhà Canada 3-0. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Paraguay cũng cho thấy họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn đi xa hơn.
Trong khi đó, Paraguay rời giải với nhiều tiếc nuối nhưng cũng để lại dấu ấn bằng tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi đầy kỷ luật.
Ghi bàn: Mbappe (70', pen)
Đội hình ra sân:
Pháp (4-2-3-1): Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Koné, Rabiot; Barcola (Désiré Doué 61'), Olise, Dembélé (R. Cherki 84'); Mbappé
Paraguay (5-3-2): Gill; Alonso, Alderete (J. Canale 58'), Gómez (Mauricio 71'), Velázquez, Cáceres; Galarza, Cubas, Gómez; Enciso (G. Caballero 61'), Almirón (G. Avalos 71')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho ĐT Pháp trước Paraguay, qua đó giành tấm vé thứ hai vào vòng tứ kết World Cup 2026.
90'+7
Mbappe suýt lập cú đúp
Xuất phát từ pha chuyển trạng thái nhanh của Pháp, Olise phất bóng lên điệu nghệ cho Désiré Doué bứt tốc bên cánh trái. Ngôi sao của PSG trả bóng ra cho Mbappe dứt điểm bằng chân trái bị Gill cản phá xuất sắc. Chân sút của Real Madrid lập tức đá bồi nhưng vẫn không thắng được thủ môn của Paraguay.
90'
Cơ hội hiếm hoi dành cho Paraguay, cầu thủ vào sân thay người Maurício tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Maignan.
Hiệp hai có tới 10 phút bù giờ.
84'
Dẫn trước 1-0, Pháp thi đấu thong dong, không tấn công quá ồ ạt mà chủ động chơi chậm để chờ đợi thời cơ tung đòn "kết liễu" đối thủ.
78'
Mbappe bị Cáceres chơi xấu khi đạp vào ống đồng tuy nhiên trọng tài người Uzbekistan - Ilgiz Tantashev không rút thẻ phạt đối với cầu thủ Paraguay.
70'
Mbappe mở tỷ số trên chấm 11m
Trên chấm 11m, tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe dễ dàng đánh lừa thủ môn Gill để khai thông thế bế tắc cho "Những chú gà trống Gaulois". Đây là pha lập công thứ 7 của tiền đạo Real Madrid tại World Cup 2026, bằng với đàn anh Lionel Messi. Đây cũng là pha lập công thứ 150 của ĐT Pháp tại World Cup.
66'
Désiré Doué đột phá và bị ngã trong vòng vây ba cầu thủ Paraguay, trọng tài Ilgiz Tantashev xua tay không có phạt đền. Tuy nhiên sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, vị "vua sân cỏ" người Uzbekistan xác định có lỗi của Gómez và một quả penalty dành cho Pháp.
64'
Mbappe có cú dứt điểm hiếm hoi từ đầu trận nhưng quỹ đạo đưa trái bóng lên khán đài.
59'
Barcola thực hiện pha đột phá từ cánh trái anh chỉ vượt qua được một cầu thủ, sau đó đường chuyền ra bị thủ môn Gill bắt gọn. Ngay sau đó cầu thủ này được rút ra để nhường chỗ cho Désiré Doué.
55'
Thủ môn Gill cản phá chính xác chịu phạt góc từ cú "nã đại bác" tầm xa của tiền vệ Kone.
51'
Sau khi bắt dính bóng từ pha đá phạt góc của Paraguay, thủ môn Maignan phát bóng mạnh lên cho Mbappe bức tốc. Đáng tiếc cho Pháp khi đội trưởng của họ lại khống chế lỗi và ra chân muộn để hậu vệ Paraguay phá bóng chịu phạt góc.
49'
HLV Deschamps tỏ ra không hài lòng với cú sút xa của Rabiot đưa bóng đi thiếu chính xác.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
39'
Phản tổ chức phản công, Mbappe bị cầu thủ Paraguay chơi xấu khi dùng tay đánh vào ngực nhưng trọng tài không cắt còi. Ngay sau đó Dembele quyết định dứt điểm buộc thủ môn Orlando Gill phải cản phá chịu phạt góc.
35'
Trận đấu bỗng nhiêu căng thẳng sau tình huống Mbappe bị Cubas kéo ngã, một số cầu thủ hai đội đã không giữ được bình tĩnh. May thay trọng tài chính người Uzbekistan - Ilgiz Tantashev kịp thời xoa dịu những cái đầu nóng.
31'
Ngay khi Mbappe đánh đầu hụt bóng, Rabiot thực hiện cú "rocket" từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành Paraguay.
28'
Paraguay có hai pha dứt điểm liên tiếp từ ngoài vòng cấm nhưng một bị hậu vệ Pháp ngăn chặn, một đi quá thiếu chính xác.
22'
Tiền vệ Koné bất ngờ tung ra cú sút xa, bóng khẽ chạm chân cầu thủ Paraguay rồi đi chệch cột dọc khung thành đại diện Nam Mỹ.
18'
Phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, cầu thủ hai đội chủ động chưa bung sức sớm. Được biết, nhiệt độ mặt sân trên sân Philadelphia hiện tại lên đến 60°C (140°F), nhiệt độ cảm nhận thực tế tại Philadelphia lúc này rơi vào khoảng 40-42°C.
14'
Dù ép sân từ đầu trận nhưng đội vô địch World Cup 2018 vẫn chưa có được pha dứt điểm nào về phía khung thành của Paraguay.
9'
Pháp đang chơi nửa sân, Paraguay kéo toàn bộ đội hình về phần sân nhà để chơi phòng ngự trước sức ép của Les Bleus.
5'
Được đánh giá cao hơn nhờ dàn ngôi sao đình đám, Pháp tổ chức pressing tầm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.
04h05
Trọng tài chính người Uzbekistan - Ilgiz Tantashev thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h40
03h30
Cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận đấu.
03h00
Pháp gặp Paraguay lúc 4h ngày 5/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Lincoln Financial Field. Dù được đánh giá cao hơn, Les Bleus vẫn phải thận trọng trước đối thủ khó chịu.
Đội tuyển Pháp đang có phong độ ấn tượng khi toàn thắng từ đầu giải, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Ở vòng 1/16, họ dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0 với màn trình diễn nổi bật của Kylian Mbappe.
Sức mạnh của Pháp đến từ hàng công đa dạng với Mbappe, Dembele, Barcola và Olise, cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn.
Trong khi đó, Paraguay gây bất ngờ khi loại Đức sau loạt luân lưu. Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự chặt và chờ phản công.
Dù Paraguay có thể gây khó, Pháp vẫn nhỉnh hơn về đẳng cấp.
02h30
Thống kê đáng chú ý trước trận:
Pháp ghi bàn đều: Les Bleus ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận gần nhất.
Hàng thủ Pháp chắc chắn: Pháp giữ sạch lưới 3/5 trận vừa qua.
Paraguay chơi chặt chẽ hơn: Đại diện Nam Mỹ giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất.
Paraguay ít bùng nổ tại World Cup: Paraguay không ghi quá 1 bàn trong cả 4 trận đã đấu ở giải năm nay.
Pháp khởi đầu knock-out ấn tượng: Đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16.
Paraguay lì lợm: 3 trận World Cup gần nhất của Paraguay đều không thua trong thời gian thi đấu chính thức.
Lịch sử nghiêng về Pháp: Pháp ghi 14 bàn trong 5 lần gặp Paraguay, còn Paraguay ghi 4 bàn.
Cặp đấu dễ phân hóa: Pháp mạnh ở khả năng áp đặt, còn Paraguay có xu hướng kéo trận đấu vào thế giằng co.
02h10
Phong độ Pháp vs Paraguay
Pháp: Toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 16 bàn.
Paraguay: Thắng 3, hòa 1, thua 1; vừa loại Đức trên chấm luân lưu.
Đối đầu: Pháp bất bại 5 trận gặp Paraguay, với 3 thắng và 2 hòa.
02h00
Tình hình lực lượng
Paraguay: Omar Alderete và Ramon Sosa chưa đạt thể trạng tốt nhất.
Pháp: Marcus Thuram chấn thương bắp chân.