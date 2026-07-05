Video Mbappe ghi bàn duy nhất giúp Pháp vào tứ kết (nguồn: VTV):

Pháp đã phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026, trước khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để tiến vào tứ kết. Dù được đánh giá cao hơn, Les Bleus không có trận đấu dễ dàng như kỳ vọng.

Ngay từ đầu trận, Pháp chủ động kiểm soát bóng và tạo ra nhiều sức ép lên phần sân đối thủ. Tuy nhiên, Paraguay cho thấy sự kỷ luật đáng nể trong phòng ngự khi bố trí đội hình thấp, bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành.

Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: EFE

Bước ngoặt chỉ đến ở hiệp hai, khi Désiré Doué đột phá đem về quả phạt đền sau khi trọng tài check VAR. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe dứt điểm lạnh lùng, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng này giúp Pháp duy trì chuỗi phong độ ấn tượng tại World Cup 2026, gặp Maroc - đội đã thắng đồng chủ nhà Canada 3-0. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Paraguay cũng cho thấy họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn đi xa hơn.

Trong khi đó, Paraguay rời giải với nhiều tiếc nuối nhưng cũng để lại dấu ấn bằng tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi đầy kỷ luật.

Ghi bàn: Mbappe (70', pen)

Đội hình ra sân:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Koné, Rabiot; Barcola (Désiré Doué 61'), Olise, Dembélé (R. Cherki 84'); Mbappé

Paraguay (5-3-2): Gill; Alonso, Alderete (J. Canale 58'), Gómez (Mauricio 71'), Velázquez, Cáceres; Galarza, Cubas, Gómez; Enciso (G. Caballero 61'), Almirón (G. Avalos 71')