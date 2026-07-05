Video bàn thắng Canada 0-3 Maroc (nguồn: VTV)

Đội tuyển Maroc tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ứng viên đáng gờm tại World Cup 2026 khi đánh bại đồng chủ nhà Canada 3-0 để trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết.

Dù bị Canada ép sân trong phần lớn hiệp 1 và phải nhờ những pha cứu thua của thủ môn Bono để giữ sạch lưới, đại diện châu Phi thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác sau giờ nghỉ.

Azzedine Ounahi trở thành người hùng với cú đúp, mở tỷ số từ một pha phối hợp đá phạt thông minh cùng Achraf Hakimi, trước khi kết liễu trận đấu bằng cú sút cháy lưới sau đường kiến tạo của Brahim Diaz.

Xen giữa hai bàn thắng đó, Canada vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể tận dụng các cơ hội của Jonathan David và Tajon Buchanan.

Đến phút bù giờ, Soufiane Rahimi ghi thêm bàn thắng để hoàn tất chiến thắng 3-0. Maroc nối dài chuỗi bất bại lên 10 trận và thắng 7 trong 9 trận loại trực tiếp gần nhất ở các giải đấu lớn, trong khi Canada khép lại hành trình lịch sử với lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Bàn thắng: Ounahi 55', 82', Rahimi 90'+8.

Đội hình xuất phát:

Canada (4-4-2): Maxime Crepeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Niko Sigur, Ali Ahmed; Jonathan David, Oluwaseyi.

Maroc (4-3-3): Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ismael Saibari, El Khannouss.