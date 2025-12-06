G7f0r40XMAAXgpn.jpg
Cole Palmer đá chính từ đầu sau quãng thời gian dài dưỡng thương
resources_premierleague_pulselive_com 2249642232.jpg
Ngay phút thứ 3, Semenyo đã sút tung lưới Chelsea
G7fpz2RXgAEnRJP.jpg
Tuy nhiên, sau khi xem VAR, một cầu thủ chủ nhà rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận
resources_premierleague_pulselive_com 2249642232 (1).jpg
Ngay sau đó, Evanilson cũng đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng VAR lại từ chối bàn thắng
G7fwM6fXcAAATtm.jpg
Phút 34, Delap rời sân vì chấn thương vai nghiêm trọng, nhường chỗ cho Marc Guiu
G7fx5QUXUAAMe2I.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
G7f0r41WQAEdUJi.jpg
Hiệp hai diễn ra mà không có nhiều sự đột biến
G7gBKqOWsAA bji.jpg
Hai đội đành rời sân với kết quả hòa 0-0
G7gFAJzWQAArIhU.jpg
Nỗi thất vọng của trung vệ Wesley Fofana

Nguồn ảnh: Premier League, Chelsea Photos