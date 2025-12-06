Bayern Munich tạo nên màn trình diễn hủy diệt khi đanh bại Stuttgart 5-0, trong đó Harry Kane rực sáng với cú hat-trick đẳng cấp ngay tại MHPArena.
Nguồn ảnh: Premier League, Chelsea Photos
Dễ dàng đánh bại Sunderland 3-0, Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm.
Thủ quân Phetdavanh của U22 Lào bị gãy chân ở trận thua U22 Malaysia 1-4 tại SEA Games 33, phải nhập viện cấp cứu.
U22 Timor Leste có màn trình diễn ấn tượng, lội ngược dòng thắng U22 Singapore 3-1 ở bảng A bóng đá nam SEA Games 33.
Bàn thắng quý hơn vàng của Buendia phút 95 đem về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Aston Villa trước đội đầu bảng Arsenal.