Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 16
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
13/12/2025 22:00:00 Chelsea - Everton
13/12/2025 22:00:00 Liverpool - Brighton
14/12/2025 00:30:00 Burnley - Fulham
14/12/2025 03:00:00 Arsenal - Wolves
14/12/2025 21:00:00 Crystal Palace - Manchester City
14/12/2025 21:00:00 Nottingham Forest - Tottenham
14/12/2025 21:00:00 Sunderland - Newcastle
14/12/2025 21:00:00 West Ham - Aston Villa
14/12/2025 23:30:00 Brentford - Leeds
16/12/2025 03:00:00 Manchester United - Bournemouth