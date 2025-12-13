Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 16
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|13/12/2025 22:00:00
|Chelsea - Everton
|13/12/2025 22:00:00
|Liverpool - Brighton
|14/12/2025 00:30:00
|Burnley - Fulham
|14/12/2025 03:00:00
|Arsenal - Wolves
|14/12/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Manchester City
|14/12/2025 21:00:00
|Nottingham Forest - Tottenham
|14/12/2025 21:00:00
|Sunderland - Newcastle
|14/12/2025 21:00:00
|West Ham - Aston Villa
|14/12/2025 23:30:00
|Brentford - Leeds
|16/12/2025 03:00:00
|Manchester United - Bournemouth
