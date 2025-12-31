Bước vào cuộc tiếp đón Bournemouth, Chelsea chịu áp lực lớn phải giành trọn ba điểm để giữ vững vị trí trong nhóm đầu Premier League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, đội chủ sân Stamford Bridge khởi đầu đầy quyết tâm, nhưng lại sớm vấp phải cú sốc.

Palmer ghi bàn nhưng không đủ giúp Chelsea có trọn 3 điểm - Ảnh: 433

Ngay phút thứ 6, Chelsea để thủng lưới sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, khi David Brooks tận dụng cơ hội ghi bàn cho Bournemouth. Bàn thắng được VAR xác nhận, đẩy The Blues vào thế rượt đuổi sớm.

Chelsea nhanh chóng đáp trả và được hưởng phạt đền ở phút 13. Cole Palmer thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 trước khi Enzo Fernández giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 bằng pha dứt điểm sắc bén.

Tuy nhiên, ưu thế ấy không kéo dài. Sự lỏng lẻo nơi hàng thủ tiếp tục bộc lộ khi Justin Kluivert tận dụng bóng bật ra, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2 ngay trong hiệp một.ư

Niềm vui của các cầu thủ đội khách với 2 bàn thắng vào lưới Chelsea - Ảnh: Bournemouth

Sang hiệp hai, Chelsea kiểm soát thế trận, liên tục thay đổi nhân sự nhằm tìm bàn quyết định. Dù tạo ra không ít cơ hội, đội chủ nhà vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cường và sự xuất sắc của thủ môn Bournemouth.

Trận hòa 2-2 khiến Chelsea chỉ có thêm một điểm, qua đó đối mặt nguy cơ bị các đối thủ bám đuổi vượt mặt. Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League ngày càng khốc liệt, việc đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà là lời cảnh báo rõ ràng cho The Blues.