Theo DaveOCKOP, Man City sẵn sàng trả trước phần lớn số tiền trong điều khoản giải phóng hợp đồng – 60 triệu bảng + 5 triệu phụ phí, của Semenyo để có được chữ ký của chân sút Bournemouth.

Pep Guardiola là fan lớn của Semenyo. Ảnh: BBC Sport

Antoine Semenyo chính là cầu thủ được săn đón nhất trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông – mở vào thứ Năm tới đây (1/1/2026), khi các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh là Liverpool, Man City, Arsenal, MU, Chelsea và Tottenham đều tăm tia đến tiền đạo Ghana.

Tin tức từ báo chí Anh cho hay, Liverpool liên lạc với phía Semenyo sớm hơn cả và bản thân tiền vệ này cũng tỏ ý muốn đến Anfield chơi bóng.

Tuy nhiên, những cập nhật mới nhất của Daily Mail và Telegraph cho thấy, Man City mới là đội đang thắng thế trong cuộc đua giành chữ ký của Semenyo.

Cụ thể, bởi sự yêu thích của Pep Guardiola dành cho Semenyo, Man xanh xác định thực hiện nhanh thương vụ chuyển nhượng này, đàm phán thanh toán với Bournemouth, kèm theo đó là đề nghị lương hấp dẫn với Semenyo – 180.000 bảng/tuần, cao hơn hẳn phía Liverpool.

Semenyo, 25 tuổi, ghi được 8 bàn cùng 3 kiến tạo cho Bournemouth trong 16 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ngôi sao người Ghana được đánh giá có thể tỏa sáng ở cả 2 cánh trong đội hình Pep Guardiola. Điều đó sẽ giúp Man City không ít trong nỗ lực giành lại ngôi vị số 1 giải Ngoại hạng Anh, sau 1 năm để vuột vào tay Liverpool.

Theo Teamtalk, có 2 lý do cám dỗ Semenyo gia nhập Etihad: muốn được làm việc với Pep Guardiola và có thể ‘ăn’ ngay danh hiệu.