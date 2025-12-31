Cristiano Ronaldo và Joao Felix cùng tỏa sáng, nhưng những khoảnh khắc cá nhân không đủ giúp Al Nassr giành trọn ba điểm trước Al Ettifaq trong trận cầu nhiều biến động.
Nguồn ảnh: MUFC, Premier League
|Kết quả
|Vòng 19
|31/12/2025 02:30:00
|Burnley 1 - 3 Newcastle
|31/12/2025 02:30:00
|Chelsea 2 - 2 Bournemouth
|31/12/2025 02:30:00
|Nottingham Forest 0 - 2 Everton
|31/12/2025 02:30:00
|West Ham 2 - 2 Brighton
|31/12/2025 03:15:00
|Manchester United 1 - 1 Wolves
|31/12/2025 03:15:00
|Arsenal 4 - 1 Aston Villa
Chelsea đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth sau màn rượt đuổi kịch tính, thuộc vòng 19 Ngoại hạng Anh 2025/26.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 19, nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.