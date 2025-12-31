resources_premierleague_pulselive_com 2254089099 (2).jpg
Matheus Cunha có dịp đối đầu với đội bóng cũ
Sau 27 phút bóng lăn, MU có được bàn mở tỷ số may mắn nhờ công Zirkzee
Tiền đạo Hà Lan ăn mừng phong cách
Sau đó, Sesko đánh đầu dội cột dọc bật ra
Đúng vào phút cuối cùng hiệp một, hậu vệ Krejci bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1
Wolves có được bàn gỡ quan trọng trước giờ giải lao
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Sang hiệp hai, thủ môn Jose Sa có pha cứu thua ngay trên vạch vôi
Phía đối diện, Senne Lammens cũng có tình huống cản phá xuất sắc
Thời gian trôi về cuối, MU tấn công dồn dập 
Matheus Cunha hoạt động năng nổ nhưng chưa có duyên ghi bàn
Phút 90, Dorgu băng xuống sút tung lưới Wolves nhưng trọng tài biên phất cờ báo việt vị
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1

Nguồn ảnh: MUFC, Premier League

Kết quả
Vòng 19
31/12/2025 02:30:00 Burnley 1 - 3 Newcastle
31/12/2025 02:30:00 Chelsea 2 - 2 Bournemouth
31/12/2025 02:30:00 Nottingham Forest 0 - 2 Everton
31/12/2025 02:30:00 West Ham 2 - 2 Brighton
31/12/2025 03:15:00 Manchester United 1 - 1 Wolves
31/12/2025 03:15:00 Arsenal 4 - 1 Aston Villa