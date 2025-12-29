Pep Guardiola tìm lại năng lượng

Man City đã thống trị Premier League bằng thứ bóng đá đòi hỏi cường độ cao, sự tập trung tuyệt đối và một niềm ám ảnh chiến thắng gần như cực đoan của Pep Guardiola.

Vì vậy, lời thừa nhận của Pep Guardiola rằng ông và các học trò “thiếu năng lượng” ở mùa giải trước mang ý nghĩa lớn hơn một lời tự phê bình.

Pep Guardiola tự tin về việc tìm lại năng lượng. Ảnh: MCFC

“Năng lượng. Đó là yếu tố đầu tiên, sau đó chúng ta có thể nói về hệ thống chiến thuật, các cầu thủ. Nhưng trước hết phải là năng lượng, thứ chúng tôi đánh mất mùa trước”, Guardiola nhấn mạnh.

Tuyên bố này lý giải vì sao đội chủ sân Etihad lần đầu trắng tay sau nhiều năm, đồng thời mở ra câu chuyện về sự trở lại của họ mùa giải hiện tại.

Guardiola mô tả mùa trước như một giai đoạn bị bao phủ bởi “lớp sương mờ” tại trung tâm huấn luyện.

Đó là trạng thái mệt mỏi tích lũy sau chuỗi mùa giải kéo dài đến giới hạn, sau Champions League, sau cú ăn ba, sau những cuộc đua vô địch luôn phải giải quyết ở vòng cuối.

Man City vẫn kiểm soát bóng, vẫn áp đặt thế trận, nhưng thiếu đi sự sắc bén và quyết liệt vốn là bản sắc của họ.

Mùa này, bức tranh đã khác. Man City chơi với nhịp độ cao hơn, pressing quyết đoán hơn và đặc biệt biết cách tăng tốc đúng thời điểm.

Chuỗi trận thắng gần đây cho thấy một tập thể đã thoát khỏi cảm giác nặng nề, sẵn sàng bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Với Guardiola, năng lượng không phải khái niệm mơ hồ, mà là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh danh hiệu.

Ở trung tâm của sự hồi sinh ấy là Erling Haaland. Khi Man City sa sút, tiền đạo người Na Uy thường bị cô lập, trở thành điểm kết thúc bất đắc dĩ của những pha triển khai thiếu nhịp.

Haaland đạt hiệu suất cao. Ảnh: MCFC

Khi hệ thống vận hành trơn tru trở lại, Haaland lập tức biến thành cỗ máy ghi bàn quen thuộc.

Phong độ cao của anh phản ánh rõ điều đó. CLB City tạo ra nhiều tình huống hơn trong vòng cấm, và Haaland luôn xuất hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ. Anh có 19 bàn tại Premier League, 25 bàn trên mọi đấu trường.

Dấu ấn Cherki

Yếu tố mới đáng chú ý nhất trong cuộc đua vô địch của Man City là Rayan Cherki. Tân binh người Pháp mang đến sự khác biệt về cảm hứng và tính ngẫu hứng.

Cherki chơi bóng bằng bản năng, sẵn sàng phá vỡ cấu trúc khi cần thiết, điều mà “The Citizens” từng thiếu trong những trận đấu bế tắc, trong bối cảnh Phil Foden và Jeremy Doku mất đi sự ổn định.

Khả năng đi bóng, xoay trở ở không gian hẹp và tung ra đường chuyền quyết định của Cherki giúp thế trận tấn công mà Pep triển khai trở nên khó đoán hơn, đặc biệt trước các đối thủ phòng ngự thấp.

Trận thắng Nottingham Forest 2-1 mới đây là minh chứng. Anh có pha kiến tạo thứ 7 sau 644 phút Ngoại hạng Anh, đều từ các tình huống bóng động, đồng thời trực tiếp ghi bàn định đoạt 3 điểm.

Viễn cảnh bổ sung thêm Antoine Semenyo càng làm rõ tham vọng của Guardiola. Đây là mẫu tiền đạo đại diện cho phương án trực diện, giàu thể lực và tốc độ, phù hợp với những thời điểm Man City cần đánh nhanh hoặc chuyển trạng thái.

Trong cuộc đua đường dài, sự đa dạng về cách tiếp cận trận đấu thường mang tính quyết định, và Guardiola đang chuẩn bị cho điều đó.

Cherki đang thể hiện được giá trị. Ảnh: MCFC

Một chi tiết quan trọng khác nằm ngoài sân cỏ. Guardiola đã làm mới ban huấn luyện, thay đổi không khí trong phòng thay đồ và trong các buổi tập.

Sau nhiều năm thành công, chính ông cũng thừa nhận bản thân cần được “nạp lại năng lượng”. Sự thay đổi ấy giúp Man City tìm lại cảm giác hứng khởi, thứ từng là nền tảng cho những mùa giải mà họ vượt trên Liverpool hay Arsenal trong chặng cuối.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này vẫn mở và đầy thách thức. Tuy nhiên, Man City đang sở hữu điều họ từng đánh mất: năng lượng, sự sắc bén và niềm tin vào chính mình.

Khi Guardiola tìm lại được nhịp điệu, Haaland đạt trạng thái tốt nhất, Cherki mang đến sáng tạo mới và những mảnh ghép như Semenyo có thể xuất hiện, Man City một lần nữa bước vào vai quen thuộc.

Đó là đội bóng rất giỏi tăng tốc ở giai đoạn quyết định. Họ đang chờ Arsenal vấp ngã trong cuộc chiến với Aston Villa có phong độ rất cao (3h15 ngày 31/12) để chiếm đỉnh bảng.