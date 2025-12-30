Sân Stamford Bridge, 02h30 ngày 31/12:

Sau 18 vòng đấu, Chelsea đang đứng thứ 5 trên BXH Premier League với 29 điểm, ghi 30 bàn và thủng lưới 19 lần. Thành tích này chưa đủ an toàn trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League, nhất là khi nhiều đối thủ trực tiếp bắt đầu tăng tốc trở lại.

Việc chỉ giành 1/6 điểm ở hai vòng gần nhất khiến Chelsea chịu áp lực lớn trước màn tiếp đón Bournemouth trên sân nhà.

Xét về lực lượng và đẳng cấp, The Blues được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, chính sự thiếu ổn định trong lối chơi khiến mục tiêu thực tế của Chelsea lúc này là một chiến thắng gọn gàng, thay vì kỳ vọng vào màn “hủy diệt”.

Cole Palmer và các đồng đội cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua top 4 - Ảnh: PM

Thống kê cũng mang lại phần nào sự lạc quan, khi Chelsea bất bại trong ba lần gần nhất tiếp Bournemouth tại Stamford Bridge.

Ở chiều ngược lại, Bournemouth đã rơi xuống vị trí thứ 15 sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa. Dù vậy, khoảng cách 9 điểm với nhóm xuống hạng giúp đội khách phần nào thoải mái về tâm lý. Mục tiêu khả dĩ của Bournemouth là kiếm thêm ít nhất một điểm để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Điểm tựa lớn nhất của đội khách nằm ở Antoine Semenyo, cầu thủ từng ghi bàn trên sân Anfield và Old Trafford mùa này. Dẫu vậy, phong độ sân khách kém cỏi - không thắng 7 chuyến xa nhà gần nhất khiến khả năng tạo bất ngờ của Bournemouth bị đặt dấu hỏi lớn.

Với lợi thế sân nhà cùng yêu cầu buộc phải thắng, Chelsea được dự đoán sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, nếu không cải thiện sự hiệu quả ở khâu dứt điểm, The Blues khó tránh khỏi một trận đấu nhọc nhằn trước Bournemouth đang chơi phòng ngự phản công đầy toan tính.

Thông tin lực lượng

Chelsea: Colwill, Esugo, Lavia không ra sân.

Bournemouth: Adams, Akinmboni, Doak vắng mặt.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Bournemouth

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Tavernier, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.