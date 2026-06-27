9h ngày 28/6, sân AT&T:

Argentina đã hoàn thành mục tiêu giành vé sớm vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng cuộc chạm trán Jordan vẫn hứa hẹn mang ý nghĩa đặc biệt.

Tâm điểm vẫn là đội trưởng Lionel Messi và những kỷ lục của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi trở thành cây làm bàn vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sau cú đúp vào lưới Áo, Messi đã nâng thành tích trong sự nghiệp World Cup lên 18 bàn – nhiều hơn 2 bàn so với Kylian Mbappe và Miroslav Klose.

Messi sẽ đá hiệp 2 và có cơ hội lập thêm kỷ lục. Ảnh: AFA

Đồng thời, “La Pulga” cũng san bằng kỷ lục ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp của Just Fontaine (1958) và Jairzinho (1970).

Chưa một cầu thủ nào từng ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều đó đồng nghĩa, nếu chọc thủng lưới Jordan, đội trưởng Argentina sẽ đứng một mình ở đỉnh cao mới của lịch sử World Cup.

Đó là một cột mốc rất khác so với những kỷ lục về tổng số bàn thắng. Kỷ lục ghi bàn nhiều nhất hoàn toàn có thể bị Mbappe hay một ngôi sao tương lai vượt qua, khi bóng đá ngày càng có nhiều trận đấu hơn.

Nhưng ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp là thước đo của sự ổn định tuyệt đối, đòi hỏi một cầu thủ phải duy trì phong độ đỉnh cao xuyên suốt nhiều vòng đấu, thậm chí qua hai kỳ World Cup.

Messi đang đứng trước cơ hội ấy, dù bản thân anh luôn nói không quan tâm đến những kỷ lục cá nhân.

Từ vòng 1/8 Qatar 2022, Messi luôn ghi bàn trong các trận đấu World Cup mà anh tham dự. Nổi bật nhất là trận chung kết lịch sử mà Argentina vượt qua Pháp để đăng quang.

Ngoài Pháp, các nạn nhân trong chuỗi trận ghi bàn của Messi còn có Úc, Hà Lan, Croatia, Algeria và Áo.

Jordan có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của cầu thủ giành 8 Quả bóng vàng. Đội bóng châu Á có tinh thần tốt trong lần đầu tiên dự World Cup, nhưng hàng thủ của họ không mạnh và hạn chế về kinh nghiệm.

Lionel Scaloni sẽ thực hiện nhiều thay đổi để làm mới đội hình cho trận vòng 1/16, với việc Messi ngồi dự bị.

Dù vậy, chỉ cần vào sân trong hiệp 2, Messi hoàn toàn có thể viết trang sử mới cho World Cup.

Đội hình dự kiến:

Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan.

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso; Flaco Lopez, Julian Alvarez.

Dự đoán: Argentina thắng 3-0.