Michael Carrick đang có cơ hội lớn để tiếp tục dẫn dắt đội bóng thành Manchester sau khi mùa bóng 2025/26 khép lại.
|Kết quả
|Vòng 27
|21/02/2026 22:00:00
|Aston Villa 1 - 1 Leeds
|21/02/2026 22:00:00
|Brentford 0 - 2 Brighton
|21/02/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 1 Burnley
|22/02/2026 00:30:00
|West Ham 0 - 0 Bournemouth
|22/02/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 1 Newcastle
|22/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
|22/02/2026 21:00:00
|Sunderland 1 - 3 Fulham
|22/02/2026 21:00:00
|Crystal Palace 1 - 0 Wolves
|22/02/2026 23:30:00
|Tottenham 1 - 4 Arsenal
|24/02/2026 03:00:00
|Everton 0 - 1 Manchester United
Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, ESPN
Sau thất bại tức tưởi ở lượt đi, MU hiện tại do Carrick thay Amorim, chỉ huy quyết cùng dàn sao đòi lại món nợ khi tái đấu Everton ở Hill Dickinson.
Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để Burnley níu chân 1-1, với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Flemming.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Các quan chức MU đang có kế hoạch kích hoạt bom tấn Rafael Leao với giá chuyển nhượng 100 triệu euro.