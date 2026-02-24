resources_premierleague_pulselive_com 2263189420.jpg
Everton đá pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đá muộn vòng 27 Ngoại hạng Anh
resources_premierleague_pulselive_com 2263185295 (1).jpg
Cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách nhưng cú dứt điểm nhanh của Amad không thắng được Pickford
resources_premierleague_pulselive_com 2263185295 (2).jpg
Điểm nóng là những tình huống tranh chấp nơi hàng tiền vệ
HB3lYYmX0AAqHgk.jpg
Matheus Cunha hoạt động rộng nhưng chưa hiệu quả
HB3paH4XEAAztK8.jpg
Cầu thủ Everton ngăn chặn cú sút của Luke Shaw
resources_premierleague_pulselive_com 2263185295.jpg
Mbeumo chưa thể tạo ra đột biến trên hàng công Quỷ đỏ
HB3sWZEXgAIfHa8.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
resources_premierleague_pulselive_com 2262715058 (1).jpg
Sang hiệp hai, Mbeumo volley cận thành nhưng bóng bay vọt xà đáng tiếc
HB3y1YgW8AAbu7T11.jpg
Mainoo giữa vòng vây cầu thủ Everton
resources_premierleague_pulselive_com 2263197867 (2).jpg
Phút 71, MU tổ chức phản công mẫu mực và Sesko là người thoát xuống ghi bàn từ đường chuyền của Mbeumo
resources_premierleague_pulselive_com 2262715058.jpg
Tiền đạo người Slovenia tỏa sáng ngay khi được tung vào sân thay cho Amad
resources_premierleague_pulselive_com 2263197867.jpg
Khoảng thời gian còn lại, Everton liên tục nhồi bóng bổng nhưng thủ thành Lammens đã thi đấu xuất sắc
resources_premierleague_pulselive_com 2263197867 (1).jpg
Lammens xứng đáng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận
HB373JOWoAA9Gsy.jpg
Chiến thắng quan trọng của Quỷ đỏ thành Manchester
Kết quả
Vòng 27
21/02/2026 22:00:00 Aston Villa 1 - 1 Leeds
21/02/2026 22:00:00 Brentford 0 - 2 Brighton
21/02/2026 22:00:00 Chelsea 1 - 1 Burnley
22/02/2026 00:30:00 West Ham 0 - 0 Bournemouth
22/02/2026 03:00:00 Manchester City 2 - 1 Newcastle
22/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
22/02/2026 21:00:00 Sunderland 1 - 3 Fulham
22/02/2026 21:00:00 Crystal Palace 1 - 0 Wolves
22/02/2026 23:30:00 Tottenham 1 - 4 Arsenal
24/02/2026 03:00:00 Everton 0 - 1 Manchester United
Untitledbxh.jpg
BXH Premier League sau 27 vòng đấu 

Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, ESPN