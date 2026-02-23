3h ngày 24/2, sân Hill Dickinson:

Tháng 11 năm ngoái, dù phải chơi thiếu người từ sớm khi Idrissa Gueye bị đuổi khỏi sân, Everton vẫn xuất sắc hạ MU ngay tại Old Trafford nhờ pha lập công duy nhất của Dewsbury-Hall.

David Moyes cùng các học trò đang hướng đến mục tiêu đánh bại bầy Quỷ đỏ lần thứ hai mùa này. Tuy nhiên, triển vọng đó bị lu mờ bởi thành tích không mấy ấn tượng trên sân nhà mới của Everton.

Everton khuất phục MU trận lượt đi - Ảnh: MUFC

Tại Hill Dickinson, Everton để thua 5/10 trận đã qua. Đặc biệt, 5 lần gần nhất trên sân nhà, họ không biết đến mùi chiến thắng. Đoàn quân áo xanh để thua Arsenal (0-1), Brentford (2-4) và Bournemouth (1-2).

Dưới sự dẫn dắt của David Moyes, Everton chơi thứ bóng đá thực dụng, phòng ngự kiên cố và cố gắng tung đòn kết liễu khi đối phương chủ quan.

Dẫu vậy, việc khuất phục MU lần thứ hai trong mùa bóng 2025/26 không hề dễ dàng, bởi Quỷ đỏ đang hồi sinh mạnh mẽ kể từ ngày Michael Carrick lên thay Ruben Amorim.

Đội bóng thành Manchester bất bại 9 trận liền tại Ngoại hạng Anh, với 4 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất dưới thời tân HLV Michael Carrick.

Trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League là Chelsea và Aston Villa vừa rơi điểm, bầy Quỷ đỏ càng tự tin tạo nên sự bứt phá trên BXH.

Ngoài những trường hợp chấn thương dài hạn của De Ligt, Mount và Dorgu, Carrick đang sở hữu đội hình cực kỳ sung sức, khi các thành viên được xả hơi với quãng nghỉ gần hai tuần.

MU muốn giành trọn 3 điểm sân khách - Ảnh: B.P

Nhà cầm quân 44 tuổi phải đối mặt cơn đau đầu dễ chịu, vì Sesko đã biết cách tỏa sáng và ghi những bàn thắng quyết định lúc vào sân từ băng ghế dự bị.

Hàng công đang vận hành trơn tru, MU có thể khai thác điểm yếu dưới hàng phòng ngự Everton để lấy trọn 3 điểm.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Everton: Jack Grealish chấn thương. Jake O'Brien bị treo giò.

MU: Mason Mount, Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.