Cùng với kế hoạch tìm kiếm HLV mới, MU cũng khuấy động thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 với mục tiêu quan trọng Rafael Leao.

Dưới sự điều hành chiến lược của tập đoàn INEOS, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi đậm để có chữ ký của ngôi sao số 1 hàng công AC Milan.

MU có kế hoạch mua Leao. Ảnh: ACM

Theo các báo cáo từ The Daily Mail và Sky Sport Italia, ban lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng Leao là chìa khóa để đưa CLB trở lại vị thế hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Với tốc độ bùng nổ, khả năng đột phá bên hành lang cánh trái, cùng những pha xâm nhập trung lộ như “số 9 ảo”, cầu thủ 26 tuổi người Bồ Đào Nha được kỳ vọng tạo nên bộ khung tấn công đáng sợ bên cạnh Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Dù hợp đồng của Leao tại San Siro còn thời hạn đến năm 2028, nhưng Milan được cho là đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị hấp dẫn.

Phía INEOS tin rằng sự hiện diện của Leao không chỉ mang lại giá trị chuyên môn, với thành tích 9 bàn thắng và 2 kiến tạo mùa này, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng xưng vương tại Ngoại hạng Anh.

MU đang trải qua giai đoạn thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Sự khởi sắc từ những nhân tố như Amad Diallo đã tạo tiền đề tâm lý tốt cho đội bóng.

Tuy nhiên, để thực sự thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trực tiếp, một ngôi sao có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu như Rafael Leao là điều bắt buộc.

Vì thế, các quan chức ở Old Trafford sẵn sàng trả 100 triệu euro (khoảng 87 triệu bảng theo thời giá hiện tại) để có được Leao.

Sự ăn ý giữa Leao và Bruno Fernandes, những đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha, được xem là chìa khóa để MU chiêu mộ thủ lĩnh hàng công Milan.