Sự tập trung toàn diện của nhà cầm quân 44 tuổi vào mọi hoạt động của CLB đã gây ấn tượng với các nhân vật chóp bu MU.

Họ đánh giá cao sự điềm tĩnh ở Carrick, giúp Quỷ đỏ hồi sinh sau quãng thời gian bất ổn dưới triều đại Ruben Amorim.

Michael Carrick đang làm tốt công việc tại MU - Ảnh: U.S

Bên cạnh việc cùng Red Devils giành được 13 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa, Michael Carrick còn nhận được nhiều lời khen ngợi về sự tận tâm với học viện.

Con trai ông - Jacey chủ yếu chơi cho đội U16, nhưng Carrick vẫn thường xuyên xuất hiện và theo dõi các trận của MU ở FA Youth Cup (U18) và đội U21 MU.

Ý tưởng ban đầu của ban lãnh đạo là thuê Carrick đến hết mùa giải hiện tại. Trong quá trình đó, CLB sẽ lựa chọn một cái tên uy tín, có kinh nghiệm dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh cũng như Champions League.

Tuy nhiên, một số ứng viên nặng ký đang tự loại mình khỏi cuộc đua. Thomas Tuchel vừa đồng ý gia hạn hợp đồng với tuyển Anh đến năm 2028.

Tên tuổi của Roberto De Zerbi ảnh hưởng nghiêm trọng khi ông bị Marseille sa thải giữa mùa.

Một số thành viên trong ban giám đốc MU cũng nghi ngờ về năng lực Oliver Glasner - người đang bị CĐV Crystal Palace la ó vì luôn sử dụng sơ đồ 3-4-3, tương tự Amorim.

Trong bối cảnh ấy, Michael Carrick đang đứng trước cơ hội lớn để nhận một bản hợp đồng dài hạn từ đội bóng thành Manchester.