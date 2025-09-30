Trận đấu muộn vòng Ngoại hạng Anh giữa Everton và West Ham mang đến nhiều điểm nhấn khi cả hai đội bước vào sân trong bối cảnh trái ngược.

Everton với phong độ ổn định, nếu thắng sẽ áp sát nhóm dự Champions League. Trong khi đó, West Ham vừa trải qua biến động lớn khi chia tay HLV Graham Potter, trao cơ hội cho tân thuyền trưởng Espirito Nuno Santo ra mắt.

Màn so tài giữa Everton và West Ham diễn ra hấp dẫn - Ảnh: VEC

Được chơi trên sân nhà Goodison Park, Everton nhập cuộc chủ động và sớm tạo khác biệt. Phút 18, James Garner tung đường chuyền chính xác vào vòng cấm để Michael Keane bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Alphonse Areola, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Sự hưng phấn giúp Everton liên tục gây sức ép, trong đó có cú đánh đầu chệch cột của Kiernan Dewsbury-Hall ở phút 35. Hiệp một khép lại với lợi thế rõ rệt cho đội bóng áo xanh.

Hai ngôi sao tuyển Anh Michael Keane và Jarrod Bowen cùng tỏa sáng trước đợt FIFA Days tháng 10 tới - Ảnh: VEC, WHU

Tuy nhiên, sang hiệp hai, Everton không duy trì được sự sắc bén. West Ham dần lấy lại thế trận, khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương.

Đến phút 65, Jarrod Bowen ghi bàn cân bằng tỉ số, mở màn ấn tượng cho kỷ nguyên của HLV Nuno Santo.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1, Everton bỏ lỡ cơ hội bứt phá, trong khi West Ham có lý do để hy vọng dưới triều đại mới.

Ghi bàn

Everton: Keane 18'

West Ham: Bowen 65'

Đội hình thi đấu

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Beto

West Ham: Areola, Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf, Fernandes, Magassa, Bowen, Paqueta, Summerville, Fullkrug