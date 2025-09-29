Dù HLV Hansi Flick cất giữ nhiều trụ cột nhằm chuẩn bị cho trận gặp PSG tại Champions League vào giữa tuần tới, nhưng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị vẫn đủ sức kiểm soát thế trận.

Sociedad bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 31 khi Barrenetxea đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi căng ngang để Odriozola dứt điểm tung lưới Szczesny.

Kounde (trái) ăn mừng bàn gỡ hòa từ quả đá phạt góc của Rashford, trước khi Lewandowski ghi bàn quyết định - Ảnh: FCB

Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng đáp trả. Phút 43, từ pha phạt góc của Marcus Rashford, trung vệ Kounde bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1, mang lại sự tự tin cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Flick tung Dani Olmo và Lamine Yamal vào sân để gia tăng sức ép. Sự điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng.

Phút 59, Yamal đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi tạt chuẩn xác cho Lewandowski đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng quyết định, giúp Barca hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Yamal tái xuất ấn tượng với một pha kiến tạo, giúp Lewandowski có bàn thắng thứ 105 sau 153 trận đấu cho Barca - Ảnh: FCB

Những phút cuối, cả Barcelona lẫn Sociedad đều bỏ lỡ cơ hội để thay đổi kết quả. Chung cuộc, Blaugrana giành chiến thắng quan trọng, chính thức vươn lên dẫn đầu La Liga và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Bàn thắng

Barca: Kounde (43'), Lewandowski (59')

Sociedad: Odriozola (31')

Đội hình thi đấu

Barca: Szczesny, Kounde, Araujo, Christensen, Gerard Martin (Eric Garcia 78'), De Jong, Pedri (Casado 90'), Bardghji (Yamal 58'), Dro (Olmo 46'), Rashford (Torres 78'), Lewandowski

Sociedad: Remiro, Odriozola (Sergio Gomez 57'), Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Munoz, Gorrotxategi, Turrientes (Soler 66'), Marin (Mendez 67'), Guedes (Kubo 57'), Barrenetxea (Sadiq 81'), Oyarzabal