Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 7
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
04/10/2025 02:00:00 Bournemouth - Fulham
04/10/2025 18:30:00 Leeds - Tottenham
04/10/2025 21:00:00 Manchester United - Sunderland
04/10/2025 21:00:00 Arsenal - West Ham
04/10/2025 23:30:00 Chelsea - Liverpool
05/10/2025 20:00:00 Everton - Crystal Palace
05/10/2025 20:00:00 Aston Villa - Burnley
05/10/2025 20:00:00 Newcastle - Nottingham Forest
05/10/2025 20:00:00 Wolves - Brighton
05/10/2025 22:30:00 Brentford - Manchester City