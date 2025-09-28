Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 7
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|04/10/2025 02:00:00
|Bournemouth - Fulham
|04/10/2025 18:30:00
|Leeds - Tottenham
|04/10/2025 21:00:00
|Manchester United - Sunderland
|04/10/2025 21:00:00
|Arsenal - West Ham
|04/10/2025 23:30:00
|Chelsea - Liverpool
|05/10/2025 20:00:00
|Everton - Crystal Palace
|05/10/2025 20:00:00
|Aston Villa - Burnley
|05/10/2025 20:00:00
|Newcastle - Nottingham Forest
|05/10/2025 20:00:00
|Wolves - Brighton
|05/10/2025 22:30:00
|Brentford - Manchester City
