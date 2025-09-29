Xavi thất nghiệp kể từ lúc bị Barcelona sa thải hồi tháng 5/2024. Hansi Flick lên thay và đang làm tốt công việc tại đội bóng xứ Catalan.

Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, thời gian gần đây, CLB hàng đầu Saudi Pro League là Al-Ittihad đã liên hệ mời Xavi thay cho Laurent Blanc.

Xavi khao khát dẫn dắt MU - ẢNh: U.D

Tuy nhiên, nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha khước từ vì muốn tìm thêm cơ hội tại châu Âu, cụ thể là Ngoại hạng Anh.

Một vài nguồn tin gần gũi Xavi cho hay, ông sẵn sàng nắm lấy cơ hội nếu nhận được lời mời từ MU.

HLV Ruben Amorim đang phải chịu áp lực cực lớn tại Old Trafford. Không loại trừ khả năng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ bị sa thải thời gian tới.

Sau thất bại mới nhất trên sân Brentford, MU đã tụt xuống vị trí thứ 14 ở Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.

Thời gian qua, Xavi rất chịu khó trau dồi thêm tiếng Anh để phục vụ cho công việc huấn luyện tại Premier League trong tương lai.

Về phần đội bóng thành Manchester, lãnh đạo CLB cũng có bước đi ban đầu, chọn ra một vài ứng viên đáng chú ý như Gareth Southgate, Andoni Iraola, Oliver Glasner hay Fabian Hurzeler.