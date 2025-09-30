|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 6
|
30/09
|
Everton 1-1 West Ham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
29/09
|
Parma 2-1 Torino
|
ON FOOTBALL
|
30/09
|
Genoa 0-3 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
01/10
|
Valencia - Real Oviedo
|
SCTV 15
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
30/09
|
Arouca 0-4 Porto
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 10
|
30/09
|
Besiktas 3-1 Kocaelispor
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
30/09
|
Barracas Central 1-1 Belgrano
|
30/09
|
Velez Sarsfield - Atletico Tucuman
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 25
|
30/09
|
Sao Paulo - Ceara