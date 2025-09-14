Ở vòng 3 Serie A 2025/26, Fiorentina có trận tiếp đón Napoli trên sân nhà, nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như ý muốn. Ngay phút thứ 5, đội khách được hưởng quả phạt đền và Kevin De Bruyne dễ dàng sút tung lưới, mở tỷ số trận đấu.

De Bruyne mở tỷ số trên chấm 11m - Ảnh: SSC Napoli

Chưa đầy 10 phút sau, tân binh Hojlund nhanh chóng ghi dấu ấn khi dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Spinazzola, nhân đôi cách biệt cho Napoli.

Bị dẫn trước sớm, Fiorentina nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ vững chắc và sự xuất sắc của thủ môn Napoli đã khiến mọi cơ hội của chủ nhà bị hóa giải.

Sang hiệp hai, Napoli vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 51, Anguissa kiến tạo tinh tế để Beukama ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0, gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Hojlund có màn ra mắt Serie A thuận lợi - Ảnh: SSC Napoli

Không chấp nhận trắng tay trên sân nhà, Fiorentina vẫn miệt mài tấn công. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 79 khi Luca Ranieri thực hiện cú sút phạt góc tuyệt đẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng áo tím làm được.

Chung cuộc, Napoli giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay tại Artemio Franchi, qua đó khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Ghi bàn:

Fiorentina: Ranieri 79'

Napoli: De Bruyne 6' (phạt đền), Hojlund 14', Beukama 51'

Đội hình xuất phát

Fiorentina: De Gea, Ranieri, Pongrasic, Comuzzo, Gosen, Fagioli, Mandragora, Gosen, Dzeko, Kean

Napoli: Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay, Hojlund