Sau màn trình diễn tốt trong chiến thắng 4-1 trước Bournemouth tại Chicago, Hojlund bày tỏ mong muốn ở lại chiến đấu để giành vị trí chính thức trên hàng công Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, hai tuần trở lại đây, vận mệnh tiền đạo 22 tuổi đã thay đổi. Sesko xuất hiện khiến tương lai Hojlund ở Old Trafford càng trở lên mờ mịt.

Cựu chân sút Atalanta có thể trở lại Italia khoác áo AC Milan với bản hợp đồng cho mượn một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 39 triệu bảng hè năm sau.

Hojlund không còn chỗ đứng ở MU - Ảnh: SunSport

Thế nhưng, Fulham vừa nhảy vào cuộc đua, sẵn sàng giải cứu Hojlund khỏi Old Trafford trong bối cảnh Rodrigo Muniz sắp rời sân Craven Cottage.

Lãnh đạo The Cottagers đang hy vọng thuyết phục được Hojlund ở lại Premier League chứng minh năng lực. Fulham sẵn sàng trả ngay cho MU 40 triệu bảng để thực hiện thương vụ mua đứt.

Trận giao hữu gần đây của MU với Fiorentina, Hojlund không được ra sân phút nào. HLV Amorim sử dụng Mason Mount từ đầu trong vai trò số 9 ảo.

Khi tân binh Sesko đạt thể trạng tốt nhất, Rasmus Hojlund gần như không có cửa cạnh tranh suất đá cắm với cầu thủ người Slovenia.

Cộng thêm việc MU không được dự cúp châu Âu mùa này, cơ hội ra sân của tiền đạo Đan Mạch sẽ ngày càng bị hạn chế.