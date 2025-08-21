Nhà ĐKVĐ Serie A nhắm đến Hojlund sau chấn thương của chủ công Lukaku, khiến anh phải xa sân cỏ ít nhất 3 tháng.

Bản thân tay săn bàn người Đan Mạch chấp nhận phương án ra đi, vì được thông báo sẽ ít cơ hội ra sân tại Old Trafford mùa này.

Napoli đang đẩy nhanh quá trình chiêu mộ Hojlund - Ảnh: Metro

Napoli sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ AC Milan, đội bóng thời gian qua cũng dành sự quân tâm đặc biệt cho Hojlund.

Milan sẵn sàng trả 4,5 triệu bảng phí mượn, kèm theo điều khoản mua đứt vào hè năm sau với giá 39 triệu bảng Anh.

Ban đầu, Hojlund khăng khăng muốn ở lại chiến đấu giành vị trí trung phong cắm với Sesko. Tuy nhiên, HLV Amorim liên tục gạt cậu học trò ra khỏi danh sách thi đấu.

Bản thân tay săn bàn Đan Mạch hiểu rằng, nếu cố bám trụ ở Old Trafford, sự nghiệp của anh sẽ ngày càng lao dốc.

Qua 95 lần ra sân cho Qủy đỏ, Hojlund ghi được 26 bàn thắng. Anh gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt.

Nếu chuyển đến Napoli, Hojlund sẽ tái hợp đồng đội cũi McTominay - người đã chơi cực hay sau khi chia tay MU.