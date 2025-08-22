Nhà vô địch Serie A đang đẩy mạnh đàm phán với Quỷ đỏ về trường hợp của Hojlund - tiền đạo đang bị thất sủng ở Old Trafford.

Nhà báo Gianluca Di Marzio cho hay, thay vì chỉ mượn kèm theo điều khoản mua, Napoli sẵn sàng cam kết nghĩa vụ bắt buộc mua đứt Hojlund vào năm tới.

Hojlund sắp cập bến Napoli thi đấu cùng McTominay - Ảnh: F.I

Đây là bước đột phá trên bàn thương lượng, có thể sớm thúc đẩy chân sút người Đan Mạch rời khỏi sân Old Trafford tìm bến đỗ mới phát triển sự nghiệp.

Napoli muốn có Hojlund do chấn thương nghiêm trọng Lukaku gặp phải. Bản thân Rasmus Hojlund cũng hy vọng nhận hợp đồng chuyển nhượng dài hạn sau khi được thông báo, ít có cơ hội thi đấu tại MU mùa này.

Tuần trước, tờ Daily Mail Sport đưa tin, AC Milan đề nghị mức phí mượn Hojlund 4,5 triệu bảng kèm theo tùy chọn mua đứt với giá 39 triệu bảng Anh.

Cá nhân Hojlund vẫn mong được ở lại để chiến đấu giành vị trí. Tuy nhiên, động thái gạt bỏ từ HLV Amorim cho thấy, tương lai của anh tại Old Trafford khá mờ mịt.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang xây dựng bộ ba tấn công mới, với Cunha và Mbeumo đảm nhiệm vai trò "số 10", hỗ trợ tân binh Benjamin Sesko đá cắm.

Nếu cập bến đội bóng thành Naples, Hojlund sẽ tái ngộ đồng đội cũ McTominay - người đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước khi đăng quang cùng Napoli.