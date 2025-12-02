Mối quan hệ đặc biệt

Hình ảnh Raphinha an ủi Hansi Flick khi vị HLV bộc lộ nỗi buồn trên băng ghế huấn luyện sau trận thắng thiếu thuyết phục Alaves hồi cuối tuần qua đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Giữa hai người tồn tại mối tri ân sâu sắc và mang tính hai chiều. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Đức, Raphinha vươn đến phong độ cao nhất trong sự nghiệp.

Raphinha trở lại và tỏa sáng. Ảnh: MD

Còn Flick thì tìm thấy ở anh người cộng sự tận tâm và đáng tin cậy bậc nhất, vượt trên giá trị của Lamine Yamal hay bất kỳ ngôi sao nào khác trong đội hình Barcelona.

“Chúng ta sẽ tốt hơn”, Raphinha nói với Hansi Flick. Trong cuộc họp báo, cựu HLV Bayern Munich cho biết sự trở lại của cầu thủ người Brazil là điều đáng mừng nhất.

Cầu thủ Brazil chính là người hiểu và thực thi tốt nhất lối pressing nghẹt thở – thứ đã mang lại thành công lớn cho đội bóng xứ Catalunya trong mùa đầu tiên Hansi Flick nắm quyền.

Cũng vì thế, anh được kỳ vọng sẽ mang tính quyết định trong cuộc đối đầu với Atletico, trong trận đấu sớm vòng 19 La Liga (3h ngày 3/12).

Trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương, Raphinha thể hiện song song hai phẩm chất mà Flick đánh giá rất cao.

Một phần là sự ngẫu hứng đôi khi có chút hỗn loạn nhằm phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương; phần khác là khả năng “đe dọa” đối thủ khi họ có bóng để đoạt lại quyền kiểm soát nhanh nhất có thể.

Năng lượng Raphinha

Raphinha dính chấn thương cơ ở đùi chân phải ngày 25/9, trong trận gặp Oviedo. Ban đầu, thời gian nghỉ dự kiến khoảng 3 tuần, nhưng anh bị tái phát nhiều lần.

Bộ phận y tế Barca bị chỉ trích về khả năng đánh giá hồi phục và trị liệu cho cầu thủ. Mặc dù vậy theo Raphinha thừa nhận, vấn đề của anh đến từ việc bản thân nôn nóng muốn trở lại sớm.

Quá trình điều trị phức tạp khiến Raphinha phải nghỉ 6 trận đấu La Liga, trong đó có trận thua nặng nề 1-4 trước Sevilla, hay thua Real Madrid 1-2 ở Siêu kinh điển trên sân Bernabeu.

Trong thời gian cựu tiền đạo Leeds United điều trị chấn thương, không dưới hai lần Flick nói rằng ông “nhớ Rafa và hy vọng cậu ấy sớm trở lại”.

Việc Raphinha trở lại và tham gia vào 2 bàn thắng đầu tiên trong trận thắng Alaves là tín hiệu đầy hy vọng với Flick, trong nỗ lực khôi phục tinh thần tập thể như mùa trước.

Raphinha rất quan trọng với Barca. Ảnh: MD

Mới đây, Raphinha thừa nhận đôi khi anh “quá quyết liệt” trong việc nhắc nhở đồng đội về pressing.

“Có nhiều lúc các đồng đội sẽ nghĩ tôi nói quá nhiều, làm phiền họ, đòi hỏi họ quá mức. Nhưng tôi là như vậy: tôi đòi hỏi những người mà tôi biết họ có thể làm tốt hơn rất nhiều”, anh nói sau trận thắng Alaves.

Mùa trước, từ chỗ chuẩn bị khăn gói rời Barca, Raphinha được Flick thuyết phục ở lại và bùng nổ với những con số ấn tượng.

Trong giai đoạn đầu mùa 2025/26, Raphinha tham gia 8 trận, đá chính 6 trận, ghi 3 bàn, kiến tạo 3 lần và tung ra 15 cú sút trúng đích.

Khó đong đếm hơn là khối lượng hoạt động thể lực và những pha chạy chỗ không ngừng nghỉ mà anh thể hiện, giúp phong cách bóng đá mà Flick triển khai có được sự cân bằng cần thiết.

Về mặt vô hình, Raphinha có khả năng làm sống lại tinh thần dấn thân của một tập thể luôn đối mặt với nguy cơ tự mãn và xung đột cái tôi, điều mà Flick đã từng công khai cảnh báo.

Mùa này, Barca luôn thua các trận lớn, từ Real Madrid ở giải quốc nội đến PSG và Chelsea tại Champions League.

Với Raphinha, Flick hy vọng Barca sẽ có ngọn lửa quan trọng để giành 3 điểm trước Atletico đang đạt phong độ cao.