Man City có chuyến làm khách Fulham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào đêm nay. Một trận đấu xa nhà báo hiệu lành ít dữ nhiều khi đoàn quân của Pep Guardiola có kết quả không mấy tốt trên sân khách mùa này.

Pep Guardiola họp báo kém vui trước trận Man City đấu Fulham lúc 2h30 ngày 3/12. Ảnh: Mundo

Sau 2 trận thua liên tiếp, gồm 1 ở Ngoại hạng Anh (1-2 Newcastle) và 1 tại Champions League (0-2 Leverkusen), Man City tìm lại được nụ cười với chiến thắng kịch tính 3-2 trước Leeds.

Tuy nhiên, Pep Guardiola bước vào họp báo Man City vs Fulham với tâm trạng có phần ‘khó ở’, gây ngỡ ngàng khi tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hơn 2 phút. Chính xác là 135 giây!

Truyền thông Anh gọi đây là họp báo ngắn nhất trong lịch sử của Man City, Pep Guardiola gần như chỉ trả lời qua loa cho có. Chẳng thế mà ông trả lời 7 câu hỏi chỉ trong vòng… 70 giây!

Chẳng hạn như khi được 1 phóng viên hỏi, liệu Man City có thể thắng Man City theo cách tương tự mùa trước hay không (4-0 trên sân Fulham), Pep đáp: “Tôi không biết. Tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra”.

Hình ảnh của Pep và trò cưng Haaland sau trận Man City 3-2 Leeds cuối tuần qua. Ảnh: X City Xtra

Trước câu hỏi liệu có lo ngại việc Donnarumma mới đến Man City chưa bao lâu đã ‘dính’ đến 4 thẻ vàng (thêm 1 thẻ nữa là bị treo găng 1 trận), nhà cầm quân 54 tuổi ngắn gọn: “Tôi có rất nhiều mối lo ngại”.

Pep cũng dùng đúng 1 từ “không” trước câu hỏi ông có gặp Donnarumma để nói chuyện về vấn đề trên. Và 3 từ “tôi không biết” để trả lời cho câu hỏi, liệu Rodri có sẵn sàng ra sân ở trận đấu thứ Bảy, Man City vs Sunderland hay không.

Người ta có cảm giác Pep Guardiola đang ‘xù lông nhím’ trong bối cảnh Man City chơi không thật tốt sau kỳ FIFA Days tháng 11, gây hoài nghi liệu họ có rơi vào thành tích bết bát như mùa trước.

Man City hiện xếp thứ 2 Ngoại hạng Anh, với 25 điểm, kém Arsenal dẫn đầu 5 điểm. Họ đã để thua 4 trận sau 13 vòng đấu, so với Pháo thủ chỉ 1.