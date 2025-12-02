2h30 ngày 3/12, sân Craven Cottage:

Fulham đã khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ giành được 17 điểm sau 13 vòng đấu.

Tuy nhiên, bước vào cuộc thư hùng với Man City, tâm lý thầy trò Marco Silva vô cùng phấn chấn, bởi họ vừa xuất sắc đánh gục Tottenham 2-1 hồi cuối tuần.

Man City sẽ có chuyến hành quân dự báo khó khăn - Ảnh: T.T

Màn trình diễn cho thấy sự cải thiện rõ rệt ủa Fulham trong khâu tổ chức tấn công, cũng như tinh thần chiến đấu kiên cường.

Trở lại Craven Cottage, đây vẫn là điểm tựa vững vàng của Cottagers bởi họ thắng 4, hòa 1 và thua duy nhất 1 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa.

Việc HLV Marco Silva tập trung vào lối chơi kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái nhanh tạo ra những khoảnh khắc tích cực, dù việc duy trì phong độ liên tục là thách thức lớn.

Trên mọi đấu trường, Fulham thắng 4/5 trận gần nhất, cho thấy sự tự tin đang dần trở lại,

Bên kia chiến tuyến, Man City dù mới đòi lại vị trí thứ hai trên BXH nhưng cũng cho thấy nhiều yếu điểm bị phơi bày.

Thực tế, đoàn quân HLV Pep Guardiola kém ổn định so với trước đây (thắng 8 và thua 4 trận, hòa 1), làm dấy lên câu hỏi về khả năng giành chức vô địch.

Foden vừa tỏa sáng mang về 3 điểm cho Man City - Ảnh: MCFC

Thành tích ghi 27 bàn chứng tỏ sức tấn công của họ vẫn đáng gờm. Thế nhưng, hàng phòng ngự thường xuyên xuất hiện sai sót ở thời điểm quan trọng.

Phong độ trên sân khách Man City cũng đáng lo ngại, khi họ chỉ thắng 2/6 trận mùa này. Thất bại 1-2 gần đây trước Newcastle là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khó khăn của Citizens.

Chất lượng cá nhân tuyệt vời ở Haaland hay Phil Foden nhiều phen giúp Man "xanh" thắng nghẹt thở. Tuy vậy, trước một Fulham được tổ chức tốt và thi đấu khó chịu ở Craven Cottage, sẽ không dễ để thầy trò Guardiola giành trọn 3 điểm.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 3/4 (3/4: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Fulham: Antonee Robinson và Rodrigo Muniz vắng mặt vì chấn thương.

Man City: Rodri và Kovacic tiếp tục nghỉ dài hạn.

Đội hình dự kiến

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez.

Man City: Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Silva, Gonzalez, Cherki; Doku, Haaland, Foden.