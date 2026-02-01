Tối 7/2 (giờ Việt Nam), nhà thi đấu tại Indonesia như bùng nổ khi đội chủ nhà chạm trán Iran trong trận chung kết VCK Futsal châu Á 2026.

Trước bầu không khí cuồng nhiệt, hai đội đã cống hiến một trong những trận chung kết kịch tính nhất lịch sử giải đấu.

Iran thể hiện bản lĩnh trước Indonesia - Ảnh: AFC

Iran sớm mở tỷ số ở phút thứ 3 sau pha đá phạt bất ngờ của Hossein Tayebibigoli. Tuy nhiên, Indonesia lập tức đáp trả mạnh mẽ. Reza Gunawan gỡ hòa 1-1 ở phút 7, trước khi Israr Megantara liên tiếp lập công, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 3-1 chỉ sau 9 phút thi đấu.

Cuối hiệp một, Iran vùng lên và rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ pha dứt điểm tinh tế của Madhi Karimi. Sang hiệp hai, thế trận giằng co nghẹt thở khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, hòa 4-4 sau 40 phút chính thức.

Trong hiệp phụ, mỗi đội ghi thêm một bàn, buộc trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, Iran bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 5-4, chính thức bảo vệ ngôi vô địch.

Dù thất bại, Indonesia vẫn xứng đáng nhận những tràng pháo tay cho màn trình diễn quả cảm và đầy cảm xúc,