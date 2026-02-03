Hai đội nhập cuộc với thế trận khá cân bằng, song ĐT futsal Nhật Bản là bên tận dụng cơ hội tốt hơn để sớm tạo lợi thế. Ngay phút thứ 5, từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của Reza Hosseinpoor, đội trưởng Shimizu tung cú sút đầy uy lực, không cho thủ môn Javad Safari cơ hội cản phá, mở tỷ số cho đội bóng xứ sở Mặt trời mọc.

Bàn thua sớm buộc Afghanistan đẩy cao tốc độ nhằm tìm bàn gỡ. Sayed Mortaza Hussaini có cú dứt điểm buộc thủ môn Hiroshi Tabuchi phải trổ tài cứu thua, trước khi Ryoto Kai lăn xả cản phá pha đá bồi của Sayed Mojtaba Husseini.

ĐT futsal Nhật Bản thắng áp đảo Afghanistan

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản suýt nhân đôi cách biệt khi cú sút của Harada đưa bóng trúng cột dọc. Afghanistan cũng có cơ hội đáng chú ý với pha dứt điểm của Qandari, nhưng bóng tiếp tục tìm đến khung gỗ. Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu dành cho Nhật Bản, trong bối cảnh thủ môn Tabuchi chơi xuất sắc.

Sang hiệp hai, Afghanistan vẫn duy trì sức ép, song Nhật Bản nhanh chóng tái lập thế trận. Phút 26, Shimizu tung cú sút sệt khiến thủ môn Safari không thể bắt dính, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ ít phút sau, Uchida đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Harada, trước khi Yoshikawa tận dụng sai lầm chuyền về để ghi bàn vào lưới trống.

Tận dụng việc thủ môn đối phương thường xuyên dâng cao, Nhật Bản ghi thêm hai bàn do công của Ryuji Izu và Shimizu, hoàn tất chiến thắng đậm. Với kết quả này, Nhật Bản giành vé vào bán kết và sẽ chờ đối thủ là Việt Nam hoặc chủ nhà Indonesia.