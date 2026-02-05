Vòng bán kết Futsal châu Á 2026 khép lại với hai trận đấu giàu cảm xúc, xác định cặp chung kết trong mơ giữa đương kim vô địch Iran và chủ nhà Indonesia.

Ở trận bán kết đầu tiên, Iran tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một thế lực hàng đầu khi ngược dòng đánh bại “hiện tượng” Iraq với tỷ số 4-2.

Dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, đội bóng Trung Á vẫn kiểm soát thế trận, tận dụng kinh nghiệm và chiều sâu đội hình để giành vé vào chung kết lần thứ 16 trong lịch sử.

Chủ nhà Indonesia tạo nên địa chấn lớn nhất tai giải năm nay - Ảnh: Asean Football

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc so tài giữa Indonesia và Nhật Bản. Được ví như “ngựa ô” của giải, Indonesia tạo nên cơn địa chấn thực sự khi quật ngã ứng viên vô địch Nhật Bản sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ với tỷ số 5-3. Adriansyah mở tỷ số ngay phút 1’38’’, trước khi Samuel Eko nhân đôi cách biệt.

Motoishi phản lưới nhà giúp Indonesia dẫn 3-1, song Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ với hai bàn của Shimizu, trong đó có một quả phạt đền, để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Ở thời điểm quyết định, bản lĩnh và tinh thần của đội chủ nhà lên tiếng. Gunawan ghi bàn trong hiệp phụ thứ nhất, trước khi Iqbal ấn định chiến thắng lịch sử. Lần đầu tiên góp mặt ở chung kết futsal châu Á, Indonesia đang viết nên câu chuyện cổ tích ngay trên sân nhà.

Theo lịch, trận chung kết Futsal châu Á 2026 giữa Indonesia và Iran diễn ra vào lúc 19h ngày 7/2 tới.