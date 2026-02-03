Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam vs Indonesia: Tứ kết châu Á 2026 Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam vs Indonesia, thuộc khuôn khổ vòng tứ kết VCK Futsal châu Á 2026 hôm nay.

Ở vòng tứ kết VCK Futsal châu Á 2026, Futsal Thái Lan đã phải nhận thất bại 2-4 trước Iraq trong trận đấu giàu kịch tính, qua đó dừng bước đầy tiếc nuối.

Bước vào giải với tư cách đương kim á quân và được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ Chùa vàng lại không thể hiện được bản lĩnh đúng lúc.

Osamanmusa (áo xanh) chơi nổi bật nhưng không đủ giúp Thái Lan đi tiếp - Ảnh: FAT

Ngay từ đầu trận, Iraq cho thấy sự chủ động và hiệu quả. Phút thứ 8, Mustafa Ihsan mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán. Chỉ một phút sau, Osamanmusa kịp thời gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan, thắp lại hy vọng.

Tuy nhiên, sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự khiến Thái Lan tiếp tục trả giá, khi Mustafa Ihsan hoàn tất cú đúp ở phút 22, đưa Iraq tái lập thế dẫn bàn.

Thái Lan gây thất vọng khi bị dừng bước từ tứ kết - Ảnh: FAT

Sang hiệp hai, Iraq chơi chặt chẽ và tận dụng tốt thời cơ. Salim Kadhim (33’) và Ibrahim Ahmed (37’) lần lượt ghi bàn, tạo cách biệt an toàn. Dù Chaowala rút ngắn tỷ số xuống 2-4 ở phút 40, nỗ lực muộn màng đó không đủ để cứu vãn tình thế cho Thái Lan.

Trước đó, ở trận tứ kết đầu tiên, Iran thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Uzbekistan với tỷ số 7-4, qua đó hiên ngang tiến vào bán kết.