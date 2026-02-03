ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo sức ép lên phần sân Indonesia. Ngay phút 2, Minh Quang và Ngọc Ánh liên tiếp dứt điểm khiến khung thành chủ nhà chao đảo.

Tuy nhiên, Indonesia lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 4, từ pha đá biên nhanh, Brian Ick sút bóng chạm chân Gia Hưng đổi hướng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

ĐT futsal Việt Nam (áo đỏ) thua tiếc nuối Indonesia - Ảnh: VFF

Sau bàn thua, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Indonesia. Dù vậy, các học trò HLV Diego Giustozzi vẫn kiên trì tìm cơ hội. Phút 11, sai lầm nơi tuyến giữa khiến Đa Hải mất bóng, tạo điều kiện để Adriansyah Nur ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, futsal Việt Nam đẩy cao đội hình và được đền đáp ở phút 25, khi Đa Hải dứt điểm một chạm rút ngắn còn 1-2. Tuy nhiên, Indonesia nhanh chóng đáp trả để tái lập cách biệt.

Dù Đa Hải ghi thêm bàn ở phút 36 khi chơi power-play, Việt Nam vẫn không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận thua 2-3 và dừng bước ở tứ kết giải Futsal châu Á 2026.

Ghi bàn:

Việt Nam: Đa Hải (25', 35')

Indonesia: Brian Ick (4'), Andiansyad Nur (11'), Reza Gunawan (15')

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát.

Indonesia: Ahmad Habibie, Rizki Xavier, Mochammad Iqbal, Israr Megantara, Firman Ardiansyah.