ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo sức ép lên phần sân Indonesia. Ngay phút 2, Minh Quang và Ngọc Ánh liên tiếp dứt điểm khiến khung thành chủ nhà chao đảo.
Tuy nhiên, Indonesia lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 4, từ pha đá biên nhanh, Brian Ick sút bóng chạm chân Gia Hưng đổi hướng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Sau bàn thua, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Indonesia. Dù vậy, các học trò HLV Diego Giustozzi vẫn kiên trì tìm cơ hội. Phút 11, sai lầm nơi tuyến giữa khiến Đa Hải mất bóng, tạo điều kiện để Adriansyah Nur ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp hai, futsal Việt Nam đẩy cao đội hình và được đền đáp ở phút 25, khi Đa Hải dứt điểm một chạm rút ngắn còn 1-2. Tuy nhiên, Indonesia nhanh chóng đáp trả để tái lập cách biệt.
Dù Đa Hải ghi thêm bàn ở phút 36 khi chơi power-play, Việt Nam vẫn không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận thua 2-3 và dừng bước ở tứ kết giải Futsal châu Á 2026.
Ghi bàn:
Việt Nam: Đa Hải (25', 35')
Indonesia: Brian Ick (4'), Andiansyad Nur (11'), Reza Gunawan (15')
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát.
Indonesia: Ahmad Habibie, Rizki Xavier, Mochammad Iqbal, Israr Megantara, Firman Ardiansyah.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại tiếc nuối 2-3 của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Indonesia. Với kết quả này, thầy trò HLV Giustozzi dừng bước ở tứ kết VCK Futsal châu Á 2026. Indonesia sẽ chạm trán Nhật Bản ở bán kết, trong khi cặp bán kết còn lại là màn đối đầu giữa Iran và Iraq.
38'
Trận tứ kết đang diễn ra hết sức sôi động và nghẹt thở ở ít phút còn lại.
36'
ĐT Việt Nam suýt chút nữa có bàn gỡ hòa 3-3 với hai pha dứt điểm liên tiếp cận thành của đội trưởng Mạnh Dũng.
35'
Đa Hải lập cú đúp
Sau hơn một phút chơi power-play, ĐT Việt Nam có bàn gỡ thứ hai nhờ cú sút căng của Đa Hải đưa bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.
34'
Bàn gỡ thứ 2 dành vẫn đang "lẩn trốn" bóng áo đỏ, HLV Giustozzi quyết định chơi power-play, Từ Minh Quang là người mặc áo thủ môn.
32'
Các cầu thủ Indonesia vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ, cùng lối chơi đeo bám khó chịu.
29'
Châu Đoàn Phát có hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng đều đưa bóng trúng vào người thủ môn đối phương.
27'
Châu Đoàn Phát dứt điểm từ xa rất căng nhưng không thắng được thủ môn Ahmad Habibie. Ngay sau đó là hai pha dứt điểm liên tiếp của Đa Hải và Mạnh Dũng vẫn bị "người gác đền" của chủ nhà từ chối.
26'
Indonesia lập tức tái lập cách biệt hai bàn với cú sút căng và hiểm hóc.
25'
Đa Hải rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2
ĐT Việt Nam có pha phản công nhanh, Đa Hải đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội rồi dứt điểm tung lưới Indonesia.
23'
Thịnh Phát bị đau nằm sân, anh tập tễnh rời sân và nguy cơ không thể tiếp tục thi đấu.
21'
Dương Ngọc Linh có pha dứt điểm bên cánh phải đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Indonesia. Ngay sau đó đến lượt Châu Đoàn Phát, rồi Nguyễn Thịnh Phát khiến CĐV chủ nhà thót tim với những pha dứt điểm đi chệch cột dọc đối phương chỉ gang tấc.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Indonesia.
19'
Một pha chuyển đổi trạng thái nhanh của ĐT Việt Nam, quá đáng tiếc khi trong thế đối mặt với thủ môn Ahmad Habibie nhưng Đa Hải lại dứt điểm ra ngoài.
18'
ĐT Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt vào lưới của Indonesia.
15'
Thủ môn Văn Tú cản phá xuất sắc cú dứt điểm của cầu thủ Indonesia, trước khi đá bóng ra chịu quá đá biên.
13'
Các cầu thủ Indonesia chơi áp sát quyết liệt gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.
11'
Indonesia nâng tỷ số lên 2-0
Đa Hải "xâu kim" đối thủ bất thành để chủ nhà tổ chức phản công, ban bật trước khung thành Văn Tú trước khi Andiansyad Nur đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.
10'
Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Diego Giustozzi quyết định xin hội ý chiến thuật.
9'
Đến lượt Vũ Ngọc Ánh bắn phá từ xa buộc thủ môn đối phương phải đẩy bóng chịu phạt góc.
7'
Đa Hải chớp cơ hội dứt điểm đưa bóng về góc cao nhưng thủ môn của Indonesia cản phá.
6'
Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Diego Giustozzi lập tức gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
4'
Indonesia mở tỷ số may mắn
Từ pha đá biên của Indonesia, Brian Ick dứt điểm bên cánh trái, bóng khẽ chạm Nhan Gia Hưng làm đổi hướng khiến thủ môn Văn Tú không thể cản phá.
3'
Từ Minh Quang rồi đến lượt Ngọc Anh khiến khung thành của Indonesia chao đảo với hai pha dứt điểm liên tiếp.
2'
ĐT Việt Nam là đội có được những cú dứt điểm đầu tiên nhưng đều bị đối phương ngăn chặn.
19h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Chủ nhà Indonesia là đội giao bóng trước.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục, cử quốc ca trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống.
18h35
Các tuyển thủ futsal Việt Nam đã bước ra sân khởi động trước trận đấu.
Danh sách thi đấu futsal Việt Nam vs Indonesia
ĐT futsal Việt Nam trong buổi tập trước trận tứ kết
Nhận định trước trận
Futsal Indonesia đang nổi lên như một thế lực mới tại Đông Nam Á, khiến mọi đối thủ, trong đó có futsal Việt Nam, đều phải dè chừng. Tại tứ kết futsal châu Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ đối diện thử thách lớn khi chạm trán Indonesia ngay trên sân của đối phương.
Lợi thế khán giả nhà cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp Indonesia thi đấu với cường độ cao, sẵn sàng áp đặt thế trận trong suốt 40 phút. Thống kê cho thấy, Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn và chỉ mới thắng Indonesia trở lại ở SEA Games 33 sau 6 năm chờ đợi.
Hiện tại, hàng công Indonesia đạt phong độ cao với mũi nhọn Iqbal Rahmatullah liên tục ghi bàn. Điều đó đòi hỏi futsal Việt Nam phải chơi kỷ luật, hạn chế sai sót và đặc biệt cải thiện hiệu quả dứt điểm.
Nếu giữ được sự tập trung và triển khai chiến thuật hợp lý, Việt Nam vẫn có cơ sở để mơ về một kết quả tích cực.