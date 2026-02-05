Tuyển futsal Indonesia đã tạo nên cú sốc lớn nhất tại VCK Futsal châu Á 2026 khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 5-3 sau hai hiệp phụ nghẹt thở, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết và đối đầu Iran.

Indonesia gây địa chấn khi hạ Nhật Bản để lần đầu vào chung kết - Ảnh: AFC

Trận bán kết diễn ra với tốc độ cao và đầy căng thẳng. Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn ngay từ đầu, nhưng Indonesia mới là đội tỏ ra sắc bén.

Phút 12, Samuel Eko chớp thời cơ trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trước giờ nghỉ, Nhật Bản gia tăng sức ép song hai lần dứt điểm trúng khung gỗ, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.

Bước sang hiệp hai, Indonesia tiếp tục chơi tự tin. Phút 23, cú sút xa của Ardiansyah khiến Motoishi phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-0. Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ, rút ngắn cách biệt rồi gỡ hòa 2-2 nhờ công đội trưởng Shimizu.

Hai đội liên tiếp ăn miếng trả miếng, Indonesia dẫn 3-2 ở phút 39 nhưng Shimizu lại gỡ hòa trên chấm phạt đền, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ.

Ở thời điểm quyết định, bản lĩnh của Indonesia lên tiếng. Reza Gunawan ghi bàn trong hiệp phụ đầu tiên, trước khi Dewa Rizki Amanda ấn định chiến thắng 5-3.

Chiến thắng lịch sử đưa Indonesia vào chung kết futsal châu Á, nơi họ chạm trán Iran - nhà đương kim vô địch và thế lực hàng đầu châu lục.

Ghi bàn:

Indonesia: Adriansyah (1'38''), Samuel Eko (8'30''), Motoishi (17'53'', phản lưới), Gunawan (1'44'', hiệp phụ 1), Iqbal (3'00'', hiệp phụ 2)

Nhật Bản: Dewa Rizki (5'43', phản lưới), Shimizu (9'39'', 39' - pen)