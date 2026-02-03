Vòng tứ kết VCK Futsal châu Á 2026 đã chính thức khép lại với loạt trận hấp dẫn và không ít bất ngờ. Đáng chú ý nhất là chiến thắng ấn tượng 7-4 của Iran trước Uzbekistan.

Đương kim vô địch châu Á cho thấy đẳng cấp vượt trội nhờ khả năng kiểm soát thế trận và hàng công sắc bén, qua đó hiên ngang giành vé vào bán kết.

ĐT futsal Việt Nam (áo đỏ) dừng bước ở tứ kết sau màn rượt đuổi hấp dẫn với chủ nhà Indonesia - Ảnh: VFF

Ở một cặp đấu khác, Thái Lan – đội đương kim á quân gây thất vọng lớn khi để thua Iraq với tỷ số 2-4. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Đông Nam Á không thể ngăn cản lối chơi giàu thể lực và đầy quyết tâm của đối thủ, qua đó phải sớm chia tay giải đấu.

Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi dễ dàng vùi dập Afghanistan với tỷ số 6-0. Đội bóng xứ Mặt trời mọc kiểm soát hoàn toàn trận đấu, thể hiện sự vượt trội cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật.

Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam để lại nhiều tiếc nuối khi nhận thất bại sát nút 2-3 trước chủ nhà Indonesia.

4 đội bóng vào bán kết Futsal châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Dù thi đấu kiên cường và tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ, thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn phải dừng bước ở vòng tứ kết, khép lại hành trình châu lục với nhiều bài học quý giá.

Theo lịch, trận bán kết 1 giữa Iran và Iraq diễn ra vào lúc 15h ngày 5/3, trong khi cặp bán kết 2 giữa Indonesia và Nhật Bản được tổ chức vào lúc 19h cùng ngày.