Giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng B, tuyển futsal Việt Nam gặp thử thách lớn mang tên Indonesia - ĐKVĐ SEA Games 33. Tính từ đầu giải, đội chủ nhà ghi đến 11 bàn thắng, bình quân gần 3,7 bàn/trận cho thấy sức mạnh trong tấn công. Cùng với trình độ cao hơn và có lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả, đội bóng xứ Vạn đảo thực sự là đối thủ rất khó chơi với đoàn quân HLV Diego Giustozzi.

Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi cùng các học trò tiến hành rút kinh nghiệm một số vấn đề ở vòng bảng, đặc biệt là trận thua Thái Lan. Chiến lược gia người Argentina hướng dẫn lại chiến thuật, thực tập các pha triển khai tấn công, cách tổ chức phòng ngự cũng như rèn lại những tình huống cố định với tuyển futsal Việt Nam. Ở trận tới, đội bóng của HLV Diego cũng sẵn sàng cho phương án đá loạt luân lưu 6m khi kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Indonesia rất đáng chờ đợi. Ảnh: VFF

Rõ ràng, tuyển futsal Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là về tâm lý khi các cầu thủ lần đầu tiên thi đấu dưới sức ép của gần 2 vạn khán nhà tại NTĐ Arena Indonesia.

Về mặt đấu pháp cũng như nhân sự, tuyển futsal Việt Nam tập trung cho mặt trận phòng ngự khi đấu với Indonesia, nhưng cũng có sẵn các phương án dâng cao đội hình khi có cơ hội phản công nhanh hoặc tấn công.

“Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí đá biên. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó”, HLV Diego Giustozzi đánh giá.

Ở trận gặp nhau mới đây tại SEA Games 33, Indonesia thua Việt Nam 0-1, nhưng lần này hoàn toàn khác khi đội bóng của HLV Hector Souto được chơi trên sân nhà và có phong độ rất cao. Đáng chú ý, HLV Hector Souto từng làm việc ở Việt Nam trong vai trò trợ lý HLV trưởng, nên hiểu rất rõ về đội bóng áo đỏ.

Một trận đấu được dự báo căng thẳng và hấp dẫn. Đội nào mắc ít sai lầm, tận dụng tốt cơ hội cùng có tinh thần chiến đấu cao nhất, sẽ chiến thắng giành vé vào bán kết giải châu Á.

Trận tứ kết tuyển futsal Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 19h00 ngày 3/2 tại nhà thi đấu Arena Indonesia.