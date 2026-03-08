Thể Công Viettel bước vào vòng 15 V-League với quyết tâm giành trọn 3 điểm trong bối cảnh Ninh Bình vừa sảy chân, còn CAHN phải đối đầu Hà Nội FC. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo lính vừa nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi, vừa gây sức ép lên ngôi đầu bảng.

Ngay phút thứ 3, Thể Công Viettel đã có bàn mở tỷ số. Khuất Văn Khang thực hiện pha xử lý cá nhân đẹp mắt bên cánh trái, dùng động tác giả loại bỏ hậu vệ Becamex TP.HCM trước khi dứt điểm chân phải hiểm hóc vào góc xa khung thành.

Thể Công Viettel đánh bại chủ nhà Becamex TPHCM

Tuy nhiên, niềm vui của Thể Công Viettel không kéo dài lâu. Phút thứ 9, Thanh Long tung cú sút nửa chuyền nửa dứt điểm khiến thủ môn Văn Việt lúng túng, qua đó giúp Becamex TP.HCM gỡ hòa 1-1.

Dẫu vậy, đội khách vẫn kịp tái lập lợi thế trước khi hiệp một khép lại. Phút 42, từ một tình huống đá phạt, Lucao bật cao đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel.

Sang hiệp hai, Becamex TP.HCM đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng Viettel vẫn kiểm soát tốt thế trận. Phút 80, Wesley Nata tung cú sút xa tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo lính.

Với kết quả này, Thể Công Viettel củng cố vị trí trong nhóm đầu và tiếp tục duy trì sức ép lên CAHN trong cuộc đua vô địch V-League.

Ghi bàn

Becamex TP. Hồ Chí Minh: Thanh Long 9'

Thể Công Viettel: Khuất Văn Khang 3', Lucao 42', Wesley Nata 80'

Đội hình thi đấu

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Hugo Miguel, Việt Cường, Thanh Hậu, Thành Nhân, Đình Khương, Zlatkovic Milos, Thanh Long, Hồ Tấn Tài, Ugochukwu

Thể Công Viettel: Văn Việt, Bùi Tiến Dũng, Nhật Nam, Hoàng Minh, Viết Tú, Phan Tuấn Tài, Paulo Tapeu, Khuất Văn Khang, Hữu Thắng, Pedro Henrique, Lucao