Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Ninh Bình chỉ có thể giành được 1 điểm trước SHB Đà Nẵng. Đây là trận đầu tiên HLV Vũ Tiến Thành cầm quân, thay cho HLV người Tây Ban Nha ở đội bóng cố đô Hoa Lư.

"Trận hòa này của SHB Đà Nẵng có công rất lớn của thủ môn Văn Toản. Đầu trận, tôi và các trợ lý còn nói với nhau rằng đội khách xếp Văn Toản bắt chính là để chống bóng cố định. Văn Toản ít thi đấu nhưng thực sự tôi không ngờ cậu ấy bắt xuất thần như vậy. Có những pha bóng tôi nhìn thấy bàn thắng nhưng Văn Toản vẫn phản ứng nhanh để cản phá, không dưới 3 lần trong trận", HLV Vũ Tiến Thành của CLB Ninh Bình dành những lời khen ngợi tới cựu thủ thành U23 Việt Nam.

HLV Vũ Tiến Thành chỉ có được trận hòa trong ngày ra mắt Ninh Bình.

Cho rằng Ninh Bình không thể giành trọn vẹn 3 điểm vì đối thủ có thủ môn quá hay, ông Vũ Tiến Thành cũng hi vọng CAHN không thể thắng Hà Nội FC ở trận đấu diễn ra vào ngày 8/3, để khoảng cách không bị nới rộng.

"Nếu CAHN thắng Hà Nội FC, khoảng cách điểm số sẽ lớn. Nhưng tôi nghĩ khó lắm, chưa chắc CAHN đã thắng được", ông Thành nhận định.

Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng cho biết: "Văn Toản rất khao khát được thi đấu giống Bùi Tiến Dũng trước đây và đã chứng tỏ được chuyên môn của mình. Trước trận, Văn Toản trao đổi với ban huấn luyện rất nhiều. Ngoài đánh giá năng lực, tôi còn có linh cảm rất tốt về Văn Toản".