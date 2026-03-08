Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs CAHN: Rực lửa derby Thủ đô Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs CAHN, thuộc khuôn khổ vòng 15 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 18h hôm nay (8/3).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận, trong khi PVF-CAND chủ động lùi sâu phòng ngự với đội hình thấp để hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Dù cầm bóng vượt trội, Nam Định phải đến phút 17 mới tạo ra cơ hội rõ ràng khi Xuân Son dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi chệch khung thành.

Xuân Son vô duyên trước khung thành của PVF-CAND - Ảnh: L.T

Tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp tục trở thành điểm nhấn trên hàng công. Phút 20, Xuân Son tận dụng sai lầm của Lý Đức để cướp bóng và đối mặt thủ môn Phí Minh Long, song cú sút của anh lại đưa bóng dội xà ngang. Ít phút sau, chân sút sinh năm 1997 tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi dứt điểm ra ngoài ở cự ly rất gần.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía Nam Định nhưng các chân sút đội chủ nhà tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Phải đến phút 90, sức ép liên tục mới được cụ thể hóa khi trung vệ Lucas Alves bật cao đánh đầu từ quả tạt bên cánh trái, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ở phút bù giờ 90+5, PVF-CAND suýt gỡ hòa khi Lucas Turci sút phạt từ hơn 30m đưa bóng dội xà ngang. Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 1-0 và tiếp tục bám đuổi nhóm phía trên bảng xếp hạng.

Ghi bàn: Lucas (90')

Đội hình xuất phát PVF-CAND vs Nam Định

PVF-CAND: Minh Long (33), Vũ Tín (28), Anh Quân (20), Lucas Henrique (96), Lý Đức (16), Xuân Bắc (9), Alastair (6), Bá Đạt 17), Anh Tuấn (36), Thanh Nhàn (11), Hoàng Vũ Samson (39).

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Vĩ (17), Lucas Alves (4), Văn Tới (5), Văn Kiên (13), Hoàng Anh (88), Romulo (72), Văn Vũ (28), Ti Phông (39), Akolo Ababa (77), Xuân Son (14).