Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận, trong khi PVF-CAND chủ động lùi sâu phòng ngự với đội hình thấp để hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Dù cầm bóng vượt trội, Nam Định phải đến phút 17 mới tạo ra cơ hội rõ ràng khi Xuân Son dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi chệch khung thành.
Tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp tục trở thành điểm nhấn trên hàng công. Phút 20, Xuân Son tận dụng sai lầm của Lý Đức để cướp bóng và đối mặt thủ môn Phí Minh Long, song cú sút của anh lại đưa bóng dội xà ngang. Ít phút sau, chân sút sinh năm 1997 tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi dứt điểm ra ngoài ở cự ly rất gần.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía Nam Định nhưng các chân sút đội chủ nhà tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Phải đến phút 90, sức ép liên tục mới được cụ thể hóa khi trung vệ Lucas Alves bật cao đánh đầu từ quả tạt bên cánh trái, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Ở phút bù giờ 90+5, PVF-CAND suýt gỡ hòa khi Lucas Turci sút phạt từ hơn 30m đưa bóng dội xà ngang. Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 1-0 và tiếp tục bám đuổi nhóm phía trên bảng xếp hạng.
Ghi bàn: Lucas (90')
Đội hình xuất phát PVF-CAND vs Nam Định
PVF-CAND: Minh Long (33), Vũ Tín (28), Anh Quân (20), Lucas Henrique (96), Lý Đức (16), Xuân Bắc (9), Alastair (6), Bá Đạt 17), Anh Tuấn (36), Thanh Nhàn (11), Hoàng Vũ Samson (39).
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Vĩ (17), Lucas Alves (4), Văn Tới (5), Văn Kiên (13), Hoàng Anh (88), Romulo (72), Văn Vũ (28), Ti Phông (39), Akolo Ababa (77), Xuân Son (14).
90'
Lucas mở tỷ số muộn cho Nam Định
Sau 18 cú dứt điểm, Nam Định cuối cùng cũng đã làm tung mành lưới của PVF-CAND, lần này là trung vệ Lucas với cú đánh đầu đưa bóng đập mép trong cột dọc rồi bay vào khung thành chủ nhà.
75'
Sau pha tranh chấp tốt của tiền vệ Tuấn Anh, anh tung cú sút bên ngoài vòng cấm, bóng đi khá liệng và hiểm hóc nhưng thủ môn Minh Long bay người cản phá xuất sắc trước khi chạm mép trên xà ngang.
65'
Khung thành PVF-CAND lại bị đe đọa bởi Xuân Son, may mắn lại đứng về phía chủ nhà khi cú đá tìm đến cột dọc trước khi một cầu thủ áo đỏ cứu thua trên vạch vôi.
59'
Vẫn là Xuân Son với pha dứt điểm ở rìa vòng cấm buộc thủ môn Minh Long phải cản phá bằng những đầu ngón tay.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
38'
Dù lấn lướt hoàn toàn chủ nhà nhưng đội bóng thành Nam vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số.
28'
Thêm một pha không chiến nữa của Xuân Son, lần này cú đánh đầu lái bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương. Ngay sau đó, bóng tìm đến vị trí của tiền đạo gốc Brazil nhưng bị bất ngờ nên anh không có được pha chạm đủ tốt.
21'
Trung vệ Lý Đức - người gia nhập PVF-CAND với hợp đồng cho mượn từ CAHN bị trượt chân ngã, Xuân Son chớp cơ hội tung cú sút căng như búa bổ đưa bóng dội xà ngang khung thành Minh Long.
17'
Xuân Son nhận đường chuyền của Lâm Ti Phông, anh khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành PVF-CAND. Ngay sau đó vẫn là tiền đạo ĐT Việt Nam đe dọa khung thành Minh Long với pha đánh đầu.
7'
Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về chủ nhà PVF-CAND, tuy nhiên tình huống kết thúc của Xuân Bắc - cầu thủ U23 Việt Nam không làm khó thủ thành Nguyên Mạnh.
5'
Được đánh giá cáo hơn khi sở hữu đội hình đắt giá, các cầu thủ Nam Định lập tức triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
18h00
Trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
PVF-CAND vừa trải qua thất bại nặng nề 0-3 trước đội cuối bảng Đà Nẵng ở vòng 14 V.League, kết quả khiến thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chịu nhiều áp lực trước khi bước vào cuộc tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Dù có lợi thế sân bãi, đội bóng trẻ ngành công an vẫn bị đánh giá thấp hơn so với nhà đương kim vô địch.
Nam Định dù không có phong độ quá ổn định ở mùa giải năm nay nhưng vẫn sở hữu lực lượng chất lượng và giàu kinh nghiệm hơn. Đặc biệt, chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng đấu gần nhất đã giúp đội bóng thành Nam chấm dứt chuỗi trận kém tích cực và cải thiện tinh thần đáng kể.
Với sự hưng phấn hiện tại, mục tiêu của Nam Định trong chuyến làm khách lần này rõ ràng là giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm tìm kiếm ít nhất một kết quả hòa, trước đối thủ được đánh giá vượt trội cả về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh trận mạc.