HAGL tiếp tục chìm trong chuỗi ngày khó khăn khi nhận thất bại 2-3 trước Hưng Yên tại vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27. Kết quả này khiến đội bóng phố Núi dừng bước sớm ở đấu trường cúp, đồng thời kéo dài mạch toàn thua lên 3 trận kể từ đầu mùa giải.

Trước đó, HAGL lần lượt thất bại 0-4 trước Nam Định và 1-3 trước Hải Phòng tại V.League. Dù được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui khi gặp đối thủ đến từ giải hạng Nhất, đội chủ sân Quy Nhơn (sân thay thế do sân Pleiku không đảm bảo điều kiện tổ chức) vẫn không thể tạo ra sự khác biệt.

Hưng Yên FC gây bất ngờ lớn khi loại HAGL khỏi Cup Quốc gia - Ảnh: Hưng Yên FC

Sau hiệp một không có bàn thắng, trận đấu trở nên hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số trong hiệp hai. Phút 55, Nguyễn Đăng Dương mở tỷ số cho Hưng Yên sau pha kiến tạo của Joseph Khalio. Tuy nhiên, HAGL nhanh chóng gỡ hòa ở phút 61 khi Matheus xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm đẹp mắt.

Nhưng những sai lầm nơi hàng thủ khiến HAGL phải trả giá. Phút 74, Khalio tận dụng cơ hội đối mặt để ghi bàn, trước khi hoàn tất cú đúp sau pha solo ấn tượng ở phút 77, giúp Hưng Yên dẫn 3-1.

Trong thời gian bù giờ, Matheus thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng không đủ giúp HAGL tránh khỏi thất bại.

Với chiến thắng này, Hưng Yên tiếp tục tạo dấu ấn sau khi vừa thắng Cần Thơ 3-0 ở vòng 1 giải hạng Nhất. Trong khi đó, HAGL có quãng nghỉ để nhìn lại những vấn đề trước khi trở lại cuộc đua tại V.League.

Đội hình xuất phát

HAGL: Trần Trung Kiên, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Võ Phước Bảo, Nguyễn Văn Triệu, Trần Thanh Sơn, Cao Hoàng Minh, Hoàng Vĩnh Nguyên, Phan Nhật Thanh Long, Trần Gia Bảo, Jacintho Matheus

Hưng Yên: Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Mạnh Hưng, Vũ Văn Quyết, Nguyễn Ngọc Toàn, Hoàng Trung Anh, Trịnh Đức Lợi, Tạ Xuân Trường, Bùi Long Nhật, Nguyễn Trọng Đức Vũ, Joseph Khalio, Nguyễn Đăng Dương.