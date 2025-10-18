Tuyển Việt Nam thiếu lửa

Nhìn lại các trận đấu gần đây, tuyển Việt Nam đang mang đến cảm giác hụt hẫng với lối chơi thiếu sinh khí và tinh thần chiến đấu không còn cháy như trước. Không thể nói đội tuyển không cố gắng, nhưng rõ ràng “lửa” khát vọng dường như đang yếu dần.

Nguyên nhân không khó để nhận ra. Đội hình hiện tại của HLV Kim Sang Sik là sự pha trộn giữa một lớp cựu binh đã qua thời sung mãn và nhóm cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm.

Tính chiến đấu ở tuyển Việt Nam đang không còn cao như trước.

Những cái tên từng làm nên thành công dưới thời HLV Park Hang Seo giờ đây có dấu hiệu quá tải, thậm chí mất đi cảm hứng thi đấu. Trong khi đó, lớp kế cận dù được trao cơ hội nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt, mới chỉ “đạt yêu cầu” chứ chưa thực sự bùng nổ.

Các trận đấu với Nepal vừa qua là ví dụ rõ nét. Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều, nhưng thiếu đi độ dứt khoát. Từng pha phối hợp trở nên dễ đoán, trong khi tinh thần pressing gần như không còn. Những gì mà đội bóng áo đỏ thể hiện, người hâm mộ đang rất cần một cú hích mới để tuyển Việt Nam trở lại.

Cần ông Kim Sang Sik ra tay

Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang Sik cần phải thật sự hành động. Thuyền trưởng không thể mãi dựa vào những cái tên quen thuộc, những người đã no nê vinh quang và thiếu khát vọng.

Nói một cách khác, tuyển Việt Nam cần thêm làn gió mới là những cầu thủ xứng đáng, đang khao khát chứng minh bản thân hơn thay vì nhóm gương mặt cũ “đặt sẵn chỗ” trong mỗi lần tập trung.

Để cần HLV Kim Sang Sik ra tay

V-League hay thậm chí giải hạng Nhất thực tế đã và đang có nhiều gương mặt được coi tốt, tuy nhiên chưa một lần được HLV Kim Sang Sik triệu tập hoặc nếu có cũng lại đóng vai trò thứ yếu cho những người cũ.

Khó trách HLV Kim Sang Sik, bởi nhiệm vụ của thuyền trưởng người Hàn Quốc là thành tích, và quyết định gọi nhân sự thiên về phương án an toàn thay vì đánh cược với quân bài mới.

Người hâm mộ đương nhiên thích bóng đá chiến thắng, nhưng nếu giành 3 điểm theo cách vất vả như 2 trận đấu gặp Nepal, hoặc quá nhiều sạn ở cuộc đối đầu với Lào, Campuchia thì việc xem một đội bóng với nhân tố mới chơi khát khao hơn là... bí bách như tuyển Việt Nam lúc này.

HLV Kim Sang Sik cần hành động ngay, thay vì tiếp tục chờ các cầu thủ nhập tịch xuất hiện như một “phép màu” hay là cứu cánh. Bởi nói gì thì nói, nội lực mới là bộ mặt của tuyển Việt Nam chứ không phải điều gì khác.