Những màn 'ra mắt' đáng chú ý

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình tại vòng 7 LPBank V-League nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đáng chú ý, đây là trận ra mắt của HLV Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool.

Sự xuất hiện của HLV Harry Kewell trên "ghế nóng" mang tới bầu không khí rất tích cực với đội bóng Thủ đô. Nhà cầm quân sinh năm 1978 cho rằng bản thân phải làm tốt ngay từ ngày đầu tiên. Ông muốn tập trung cải thiện mọi chi tiết nhỏ như tiêu chuẩn tập luyện, tâm lý, sự gắn kết... tạo nên kết quả lớn.

HLV Harry Kewell sẽ giúp Hà Nội FC "hồi sinh"?. Ảnh: Hà Nội FC

Ngay trong trận ra mắt, huyền thoại bóng đá Australia gặp thử thách rất lớn khi phải giúp Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình - đội chưa thua trận nào ở V-League năm nay và đang dẫn đầu BXH.

Nếu thắng Ninh Bình, Hà Nội FC sẽ "lấy lại tất cả những gì đã mất", đồng thời có thêm nhiều niềm tin trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi HLV Harry Kewell chưa có đủ thời gian làm việc ở đội bóng mới, và đối thủ cũng rất khó chơi.

Ngoài HLV Harry Kewell, Đỗ Hoàng Hên cũng trở thành tâm điểm trong trận Hà Nội FC vs Ninh Bình tối 18/10. Sau khi nhận quốc tịch, chân sút người Brazil ra sân với tư cách một cầu thủ nội.

Đỗ Hoàng Hên sở hữu lối chơi kỹ thuật, tư duy hiện đại và khả năng tạo đột biến cao. Anh được kỳ vọng giúp cho Hà Nội FC gia tăng sức mạnh rất đáng kể, đặc biệt là ở tuyến giữa.

Đại chiến V-League

Sau 6 vòng đấu, Ninh Bình dẫn đầu V-League với 14 điểm. Họ là một trong ba đội tại V-League (cùng với CAHN và Thể Công Viettel) chưa thua trận nào. Tuy nhiên, Ninh Bình không phải là đối thủ bất khả chiến bại. Ở hai vòng gần nhất, đội bóng cố đô Hoa Lư chỉ có thể giành một kết quả hòa trước Hải Phòng và Thể Công Viettel.

Hai trận hòa này chỉ ra những vấn đề của Ninh Bình mà các đối thủ có thể khai thác. Ở trận gặp Thể Công Viettel tại vòng 6, dù chơi hơn người nhưng Ninh Bình không tạo ra được áp lực, thậm chí chơi bế tắc và nhận bàn thua ở những phút cuối.

Hà Nội FC quyết giành chiến thắng.

HLV Harry Kewell cho biết ông xem kỹ băng ghi hình các trận đấu vừa qua của Ninh Bình. Chiến lược gia người Australia khẳng định Hà Nội FC có sự chuẩn bị tốt nhất, quyết tâm giành chiến thắng.

Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều được dẫn dắt bởi các HLV ngoại tên tuổi, còn trong sân là màn đọ sức của những ngôi sao như Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải, Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên... với Đặng Văn Lâm, Đức Chiến, Hoàng Đức...

Hai đội nhiều khả năng đá đôi công, với thế trận mở. Kết quả trận đấu này không chỉ tác động tới cuộc đua vô địch, mà còn là sự khẳng định sức mạnh, vị thế.