Tuyển Việt Nam có bước tiến đáng khích lệ trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 khi tăng 3 bậc, từ vị trí 114 lên 111 thế giới, với tổng cộng 13,7 điểm thưởng.
Thành quả này đến sau hai chiến thắng 3-1 và 1-0 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng F vòng loại Asia Cup 2027, kém Malaysia 3 điểm.
Không chỉ tuyển Việt Nam, Malaysia cũng có tháng thi đấu thành công khi thắng dễ Lào ở cả hai lượt trận, được cộng thêm 13,3 điểm và tăng 5 bậc, qua đó thu hẹp khoảng cách với Việt Nam xuống chỉ còn 7 bậc.
Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á, tăng 5 bậc lên hạng 96 thế giới sau hai chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa - đồng thời là đội duy nhất trong khu vực góp mặt trong top 100 FIFA.
Trái lại, Indonesia lại có tháng thi đấu đáng quên khi nhận hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, khiến họ mất 13,21 điểm và tụt 3 bậc, xuống hạng 122 thế giới.
Kết quả này khiến “Garuda” chính thức hết cơ hội dự VCK World Cup và đặt dấu hỏi lớn cho kế hoạch vươn tầm châu Á của bóng đá Indonesia sau chiến dịch nhập tịch ồ ạt.
Ở top 10 FIFA, Tây Ban Nha vẫn giữ đỉnh bảng, Argentina qua mặt Pháp để chiếm vị trí số 2. Brazil mất vị trí thứ 6 vào tay Hà Lan, trong khi Italia và Đức đều cải thiện thứ hạng.
Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)