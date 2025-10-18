Tuyển Việt Nam có bước tiến đáng khích lệ trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 khi tăng 3 bậc, từ vị trí 114 lên 111 thế giới, với tổng cộng 13,7 điểm thưởng.

Thành quả này đến sau hai chiến thắng 3-1 và 1-0 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng F vòng loại Asia Cup 2027, kém Malaysia 3 điểm.

Tuyển Việt Nam đánh bại Nepal trong cả hai lượt trận - Ảnh: Hữu Hà

Không chỉ tuyển Việt Nam, Malaysia cũng có tháng thi đấu thành công khi thắng dễ Lào ở cả hai lượt trận, được cộng thêm 13,3 điểm và tăng 5 bậc, qua đó thu hẹp khoảng cách với Việt Nam xuống chỉ còn 7 bậc.

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á, tăng 5 bậc lên hạng 96 thế giới sau hai chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa - đồng thời là đội duy nhất trong khu vực góp mặt trong top 100 FIFA.

Tuyển Việt Nam tăng 3 bậc - Ảnh chụp màn hình

Trái lại, Indonesia lại có tháng thi đấu đáng quên khi nhận hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, khiến họ mất 13,21 điểm và tụt 3 bậc, xuống hạng 122 thế giới.

Kết quả này khiến “Garuda” chính thức hết cơ hội dự VCK World Cup và đặt dấu hỏi lớn cho kế hoạch vươn tầm châu Á của bóng đá Indonesia sau chiến dịch nhập tịch ồ ạt.

Top 10 FIFA sau đợt FIFA Days tháng 10/2025 - Ảnh chụp màn hình

Ở top 10 FIFA, Tây Ban Nha vẫn giữ đỉnh bảng, Argentina qua mặt Pháp để chiếm vị trí số 2. Brazil mất vị trí thứ 6 vào tay Hà Lan, trong khi Italia và Đức đều cải thiện thứ hạng.

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)