Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Ninh Bình diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt, khiến nhịp độ bị ảnh hưởng đáng kể. Ninh Bình kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút đầu nhưng không tạo được cơ hội rõ ràng.

Bất ngờ xảy ra ở phút 34 khi Viktor Lê kiến tạo để Mai Sỹ Hoàng tung cú sút căng mở tỷ số cho Hà Tĩnh.

Tân binh Ninh Bình lội ngược dòng ngoạn mục trước Hà Tĩnh - Ảnh: Xuân Thủy

Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Ninh Bình gỡ hòa nhờ tình huống Đức Chiến tận dụng cú sút phạt dội cột dọc của Daniel Da Silva. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cân bằng. Ninh Bình liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Thanh Tùng xuất sắc cản phá. Hà Tĩnh cũng có cơ hội rõ rệt ở phút 81 nhưng Jeka dứt điểm không thành công.

Cầu thủ Việt kiều Đỗ Nguyễn Thành Chung được trao cơ hội vào sân trong hiệp hai và ít nhiều để lại dấu ấn.

Cao trào đến ở những phút cuối: phút 90, Dụng Quang Nho dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số 2-1, rồi đến phút 92, Hoàng Đức "dọn cỗ" để Gia Hưng ghi bàn tinh tế ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình.

Ghi bàn:

Hà Tĩnh: Sỹ Hoàng (24')

Ninh Bình: Đức Chiến (41'), Quang Nho (90'), Gia Hưng (90'+3)

Đội hình xuất phát

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (30), Helerson (12), Văn Hạnh (2), Sỹ Hoàng (79), Trọng Hoàng (8), Văn Long (16), Tuấn Tài (25), Tấn Tài (39), Viktor Lê (14), Atshimene (90).

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Quang Nho (86), Ngọc Bảo (17), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Ngọc Quang (10), Bảo Toàn (15), Daniel Da Silva (90), Gustavo Henrique (68).