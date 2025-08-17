Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Ninh Bình diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt, khiến nhịp độ bị ảnh hưởng đáng kể. Ninh Bình kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút đầu nhưng không tạo được cơ hội rõ ràng.
Bất ngờ xảy ra ở phút 34 khi Viktor Lê kiến tạo để Mai Sỹ Hoàng tung cú sút căng mở tỷ số cho Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Ninh Bình gỡ hòa nhờ tình huống Đức Chiến tận dụng cú sút phạt dội cột dọc của Daniel Da Silva. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1.
Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cân bằng. Ninh Bình liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Thanh Tùng xuất sắc cản phá. Hà Tĩnh cũng có cơ hội rõ rệt ở phút 81 nhưng Jeka dứt điểm không thành công.
Cầu thủ Việt kiều Đỗ Nguyễn Thành Chung được trao cơ hội vào sân trong hiệp hai và ít nhiều để lại dấu ấn.
Cao trào đến ở những phút cuối: phút 90, Dụng Quang Nho dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số 2-1, rồi đến phút 92, Hoàng Đức "dọn cỗ" để Gia Hưng ghi bàn tinh tế ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình.
Ghi bàn:
Hà Tĩnh: Sỹ Hoàng (24')
Ninh Bình: Đức Chiến (41'), Quang Nho (90'), Gia Hưng (90'+3)
Đội hình xuất phát
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (30), Helerson (12), Văn Hạnh (2), Sỹ Hoàng (79), Trọng Hoàng (8), Văn Long (16), Tuấn Tài (25), Tấn Tài (39), Viktor Lê (14), Atshimene (90).
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Quang Nho (86), Ngọc Bảo (17), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Ngọc Quang (10), Bảo Toàn (15), Daniel Da Silva (90), Gustavo Henrique (68).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 3-1 dành cho đội khách Ninh Bình. Đây là cơn địa chấn lớn nhất ngay ở vòng khai màn V-League 2025/26.
90'+3
Hoàng Đức kiến tạo cho Gia Hưng ghi bàn
Tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức có pha xoay sở khéo léo trong vòng vây các cầu thủ Hà Tĩnh, anh kiến tạo như dọn cỗ cho tân binh Gia Hưng bấm bóng đánh bại thủ môn Thanh Tùng lần thứ ba.
90'
Quang Nho lập đại công cho Ninh Bình
Từ quả tạt bóng bổng của Thanh Thịnh bên cánh trái, Quang Nho tân binh gia nhập Ninh Bình từ HAGL đã xuất hiện đúng chỗ rồi dứt điểm tung nóc lưới Hà Tĩnh.
81'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Hà Tĩnh, tuy nhiên pha dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng vọt xà ngang.
76'
Khung thành của Văn Lâm liên tục bị đe dọa bởi những pha hãm thành của Hà Tĩnh. Cầu thủ Việt kiều Đỗ Nguyễn Thành Chung được HLV Ninh Bình tung vào sân.
70'
Trong những phút vừa qua, Hà Tĩnh là những người chơi lấn lướt, gây ra không ít khó khăn cho tân binh Ninh Bình.
61'
Các cầu thủ Hà Tĩnh liên tục gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng, tái lập thế dẫn trước.
54'
Sân Hà Tĩnh trời vẫn đổ mưa đã ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu.
49'
Atshimene thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp đánh bại Đặng Văn Lâm, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị với ngoại binh của Hà Tĩnh.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
41'
Đức Chiến gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình
Từ quả đá phạt của Daniel Da Silva bên ngoài vòng cấm, bóng đập cột dọc Hà Tĩnh bật ra. Tân Binh Đức Chiến xuất hiện đúng chỗ rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Màn ra mắt hoàn hảo của cựu cầu thủ Thể Công Viettel trong màu áo tân binh của V.League.
38'
Xà ngang khung thành Hà Tĩnh sau pha dứt điểm của cầu thủ Ninh Bình. VAR vào cuộc xác định trái bóng chưa lăn qua vạch vôi.
34'
Viktor Lê kiến tạo cho Sỹ Hoàng mở tỷ số
Đón bóng từ Atshimene, Viktor Lê chuyền bóng như dọn cỗ để Sỹ Hoàng dứt điểm một chạm tuyệt đẹp. Bóng đi căng và chìm khiến Văn Lâm dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá.
33'
Hà Tĩnh có dấu ấn đầu tiên với quả đá phạt góc đầy ý đồ của Viktor Lê khiến Văn Lâm vất vả đấm bóng chịu phạt góc, ngay trước khi một cầu thủ chủ nhà có thể đánh đầu ở cột hai.
29'
Quả tạt của đồng đội từ cánh phải vào để tiền đạo Daniel Da Silva đánh đầu lái bóng đi sát sạt khung thành Hà Tĩnh.
18'
Hoàng Đức có pha xử lý rồi dứt điểm sở trường bằng chân trái nhưng trái bóng đi hơi cao so với khung thành đội chủ nhà.
12'
Thủ thành Đặng Văn Lâm bỏ khung thành lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng trước khi tiền đạo Hà Tĩnh có thể dứt điểm.
8'
Dù là tân binh của V.League lại phải làm khách nhưng các cầu thủ Ninh Bình nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm.
18h00
Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Nhận định trước trận
Sau mùa 2023/24 đầy khó khăn phải đá play-off trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lột xác mạnh mẽ ở mùa 2024/25 khi cán đích ở vị trí thứ 5 – thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB tại V.League. Tuy nhiên, bước vào mùa giải 2025/26, đội bóng núi Hồng lại đối diện thách thức mới khi HLV Nguyễn Thành Công cùng nhiều trụ cột ra đi.
Tân HLV Nguyễn Công Mạnh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn với 10 tân binh, nổi bật là Yevgeniy Serdyuk - chân sút Ukraine có giá trị chuyển nhượng 800.000 euro và Charles Atshimene – “sát thủ” từng ghi 11 bàn cho Quảng Nam.
Trong khi đó, Ninh Bình trở lại V.League sau nhiều năm vắng bóng và lập tức gây ấn tượng với dàn tuyển thủ quốc gia như Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Lâm, Ngọc Quang, Dụng Quang Nho. Bên cạnh đó là 3 ngoại binh chất lượng từ Brazil và Tây Ban Nha.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, đội bóng cố đô hứa hẹn trở thành ẩn số khó lường ngay vòng mở màn.