Dù chỉ là tân binh của V-League, PVF-CAND vẫn được đánh giá cao nhờ lực lượng đồng đều, kết hợp giữa những ngoại binh chất lượng và lứa cầu thủ U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2025 như Võ Anh Quân, Xuân Bắc hay Hiểu Minh. Trong khi đó, SLNA vốn thường nhập cuộc chậm chạp ở các mùa giải gần đây.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 41, PVF CAND đã mở tỷ số nhờ tình huống phối hợp đẹp mắt. Võ Anh Quân thoát xuống tốc độ bên cánh phải, căng ngang cho Amarildo dễ dàng đệm bóng cận thành, mang về bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà tại V.League.

PVF-CAND gây bất ngờ lớn ngay trong trận ra quân tại V-League - Ảnh: CLB

Sang hiệp 2, dù tiếp tục áp đảo thế trận, PVF-CAND lại để Olaha – chân sút chủ lực của SLNA bật cao đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1 ở phút 58.

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, ngoại binh Mpande – tân binh từ Nam Định – lập công với cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1.

Những nỗ lực cuối cùng của SLNA tan biến khi Justin Garcia nhận thẻ đỏ, buộc đội bóng xứ Nghệ trắng tay trong ngày ra quân. Đây là khởi đầu thuận lợi, khẳng định tham vọng lớn của PVF CAND tại mùa giải mới.

Kết quả vòng 1