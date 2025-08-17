Cuộc đọ sức HAGL vs Becamex TP.HCM ở vòng 1 V-League nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ở mùa giải năm nay, cả hai đội đều có những sự thay đổi đáng chú ý. Nếu như HAGL chia tay một loạt trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Lý Đức... thì Becamex TP.HCM cũng không thể giữ chân được các ngôi sao của mình, trong đó có Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng phố Núi chào đón loạt tân binh, đa phần là những cầu thủ trẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên (TP.HCM), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nay Di Đan (Kon Tum), Trần Gia Huy, Huỳnh Tuấn Vũ, Nguyễn Duy Tâm, Ryan Hà, Nguyễn Duy Thắng (CLB Long An), hai ngoại binh Khevin Fraga, Gabriel Conceicao.

HAGL lại phải lo trụ hạng?

Với lực lượng này, giới chuyên môn dự đoán HAGL sẽ khó có thể đua vô địch. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi nhiều khả năng tiếp tục hướng tới mục tiêu trụ hạng ở V-League mùa này.

Ở trận mở màn, HAGL không chỉ được chơi trên sân nhà, mà còn tiếp đón đối thủ "vừa miếng" Becamex TP.HCM (đổi tên từ Becamex Bình Dương). Cũng như HAGL, đội khách gặp nhiều khó khăn về vấn đề lực lượng sau sự ra đi của một loạt trụ cột.

Việc mất cả Tiến Linh và Quế Ngọc Hải, trong khi Vĩ Hào chưa trở lại, khiến Becamex TP.HCM đối mặt với nhiều khó khăn. Dù vậy, trước HAGL không quá mạnh, đội chủ sân Gò Đậu hoàn toàn có thể nghĩ tới ít nhất 1 điểm ở trận ra quân mùa giải 2025/26.

Ở các cặp đấu còn lại, tân binh Ninh Bình có chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh, trong khi một tân binh khác là PVF-CAND tiếp đón SLNA, còn Thanh Hóa gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà.